Paraná: tras los allanamientos en barrio Mosconi II encontraron bochitas de cocaína

La Policía de Entre Ríos realizó tres allanamientos en barrio Mosconi II de Paraná y secuestraron bochitas de cocaína escondidas en una zapatilla y un pañal.

8 de agosto 2025 · 20:08hs
La Policía de Entre Ríos realizó tres allanamientos en barrio Mosconi II de Paraná.

La Policía de Entre Ríos realizó tres allanamientos en barrio Mosconi II de Paraná.

Personal de la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos intervino en barrio Mosconi II de la ciudad de Paraná, más precisamente en la zona de calle Salvador Caputto. Allí se llevó adelante una investigación que derivó en tres allanamientos con resultados positivos.

Detalles de los allanamientos

Tras recibir denuncias por disparos de arma de fuego en barrio Mosconi II, personal de la Policía de Entre Ríos intervino y realizó allanamientos. Las medidas judiciales se concretaron en distintos domicilios del mencionado sector de Paraná, luego de recolectar elementos probatorios que vinculaban los hechos de abuso de armas con actividades ilícitas.

Durante los procedimientos, los uniformados incautaron droga fraccionada para la venta, entre otros elementos de interés para la causa.

Este viernes los efectivos policiales secuestraron 153 bochitas de cocaína (ocultas en una zapatilla y en un pañal de bebé), con un peso total de 35 gramos; una balanza de precisión, elementos de corte y teléfonos celulares.

La sustancia secuestrada será peritada para su correspondiente análisis toxicológico, y todo lo incautado fue puesto a disposición de la Justicia.

Allanamientos zapatilla

Dos detenidos

Tras los allanamientos fueron detenidas dos personas mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la justicia federal por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Se trata de un hombre de 29 años y una mujer de 22 años, los cuales fueron trasladados a dependencias policiales, donde permanecerán alojados a la espera de su audiencia de imputación.

