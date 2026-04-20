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Concordia: Asesinaron a un hombre de 81 años y detienen a expolicía

Un hombre de 81 años fue asesinado en los studs de Camba Paso, en Cocordia. Detienen a un ex policía como principal sospechoso

20 de abril 2026 · 09:27hs
Un hombre de 81 años fue asesinado en los studs de Camba Paso

FOTO: Concordia Policiales

Un hombre de 81 años fue asesinado en los studs de Camba Paso, en Cocordia. Detienen a un ex policía como principal sospechoso
Un hombre de 81 años fue asesinado en los studs de Camba Paso

Foto: Concordia Policiales

Un hombre de 81 años fue asesinado en los studs de Camba Paso, en Cocordia. Detienen a un ex policía como principal sospechoso

Un hombre de 81 años, identificado como Ramón Tejera, fue hallado sin vida la tarde del domingo, en los studs del hipódromo de Camba Paso, en Concordia.

Tras la investigación, las autoridades judiciales ordenaron la detención de un hombre de 65 años, retirado de la Policía de la provincia de Buenos Aires y amigo de la víctima, como el presunto autor del crimen.

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El hallazgo se produjo cuando personas que acudieron al lugar para alimentar a sus caballos percibieron un fuerte olor que emanaba del sector donde residía el cuidador del predio. Al ingresar a la vivienda, los testigos advirtieron un charco de sangre y dieron aviso inmediato al personal de la Comisaría Séptima.

Según las primeras informaciones recabadas por los fiscales Martín Núñez y Natalia Conti, se presume que Tejera fue asesinado de un golpe en la cabeza.

Peritos de la División Policía Científica y el médico forense estimaron que el deceso se habría producido al menos 48 horas antes del descubrimiento, aunque la autopsia determinará la causa exacta y las circunstancias del hecho. La investigación se centró rápidamente en un allegado de la víctima, identificado como Rodolfo Ernesto De Madeiro, alias “El Porteño”.

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Con autorización del juez de Garantías Francisco Ledesma, se procedió a realizar un allanamiento pasadas las 23:00 horas en el domicilio del sospechoso, ubicado en la intersección de las calles Los Mirlos y Los Ruiseñores del barrio Los Pájaros.

Durante el operativo, las fuerzas policiales secuestraron elementos de interés para la causa, incluyendo una tarjeta de débito y otros objetos que pertenecían a la víctima. Ante la contundencia de los elementos incautados, la fiscalía dispuso la detención formal de De Madeiro, quien fue puesto a disposición de la Justicia para avanzar en el proceso judicial.

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