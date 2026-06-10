Trabajadores de Granja Tres Arroyos rechazan bono de $25.000 pesos en mercadería. Piden que el pollo sea donado mientras aguardan nueva propuesta empresaria

Granja Tres Arroyos, representados por el Sindicato de la Industria de la Alimentación, aguardan una propuesta económica definitiva para este viernes, luego de una asamblea realizada este miércoles, en la que se rechazó el canje de deuda por mercadería. ,Granja Tres Arroyos: buscan asegurar el 70% de los salarios de abril)}" title="{altText(,Granja Tres Arroyos: buscan asegurar el 70% de los salarios de abril)}" width="642" height="0">

Para el exsecretario general, la resolución del conflicto depende ahora de la disposición de la empresa para realizar aportes monetarios por la deuda salarial, oferta qeu concretaría este viernes, con la mediación del Gobierno provincial.

Para el exsecretario general, la resolución del conflicto depende ahora de la disposición de la empresa para realizar aportes monetarios por la deuda salarial, oferta qeu concretaría este viernes, con la mediación del Gobierno provincial.

Los trabajadores de la planta Granja Tres Arroyos , representados por el Sindicato de la Industria de la Alimentación, aguardan una propuesta económica definitiva para este viernes, luego de una asamblea realizada este miércoles, en la que se rechazó el canje de deuda por mercadería.

Tras una audiencia en la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos con autoridades provinciales y dueños de la firma, el gremio busca asegurar el pago del 70% de los salarios de abril y clarificar el futuro laboral de los 950 empleados de la planta.

Granja Tres Arroyos retomará el diálogo con sindicatos para evaluar la reapertura de la planta La China

En la asamblea realizada a las 10 de la mañana de este miércoles en el predio del camping, en Concepción del Uruguay, el exsecretario general Miguel Ángel Klenner informó sobre la propuesta inicial de la empresa: un bono de $25,000 canjeable por mercadería en el almacén de la propia granja.

Granja Tres Arroyos Concepción del Uruguay Trabajadores

"Esta oferta fue cuestionada por la Federación, cuyo abogado sugirió que el pollo sea donado a los trabajadores, pero que la deuda salarial se cancele con dinero en efectivo para que el personal pueda "ir tapando agujeros" económicos", aseguró Klenner a UNO.

Para el secretario general, la resolución del conflicto depende ahora de la disposición de la empresa para realizar aportes monetarios por la deuda salarial, oferta qeu concretaría este viernes, con la mediación del Gobierno provincial. Fue desde la Provincia que se expusieron distintas medidas que se analizan para aliviar la situación de la empresa y de los trabajadores los más de 900 trabajadores.

secretario general Miguel Ángel Klenner Sindicato de la Industria de la Alimentación

Según detalló Klenner, la firma manifestó la necesidad de una inversión de 8 millones de dólares para procesar 80.000 pollos y volver a poner la planta en funcionamiento con la totalidad de los trabajadores recién a principios del próximo año.

Finalmente, existe preocupación por el impacto de una reapertura parcial a corto plazo. "Una faena de 80.000 pollos solo requeriría la labor de 200 a 300 empleados, dejando fuera de actividad a la gran mayoría de los 950 trabajadores que componen la plantilla de la empresa", advirtió el sindicalista.

Esta situación plantea un desafío estratégico que será discutido en la próxima reunión del viernes, donde se definirá quiénes trabajarán y cómo se compensará el perjuicio económico de quienes continúen sin tareas en la planta La China, de Concepción del Uruguay.

Granja Tres Arroyos ayuda Gobierno

Ayuda del Gobierno

El gobierno provincial mantuvo el lunes una reunión con representantes sindicales en el marco del conflicto que atraviesa la empresa Granja Tres Arroyos y anunció una serie de medidas de asistencia destinadas a los trabajadores afectados, entre ellas ayuda alimentaria, subsidios personales y una tarifa eléctrica diferencial.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, junto al secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, recibieron a dirigentes de los sindicatos de la Industria de la Alimentación, de la Carne y de Molineros para analizar la situación de los trabajadores vinculados al conflicto de Granja Tres Arroyos.

En ese sentido se ofrecieron continuidad de ayuda alimentaria, subsidios individuales y una tarifa social diferenciada para el servicio eléctrico.

Asimismo, el funcionario recordó que la semana anterior el gobierno provincial había planteado a la empresa la posibilidad de reestructurar sus deudas con ENERSA y con ATER mediante planes de pago. La propuesta fue presentada en una reunión de la que participó el gobernador Rogelio Frigerio.