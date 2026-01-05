Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo Un automóvil estacionado en Lacava y Balbín, en Concepción del Uruguay, sufrió daños intencionales. La mujer involucrada ya fue identificada. 5 de enero 2026 · 13:15hs

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo.

Un automóvil estacionado en la zona de Lacava y Balbín, en Concepción del Uruguay, fue objeto de un acto de vandalismo durante la madrugada de este lunes.

Según se informó, el vehículo sufrió daños provocados de manera intencional. Los registros fílmicos indican que la autora habría llegado al lugar y ejecutado deliberadamente el acto sobre el rodado. Tras lo ocurrido, el episodio fue denunciado ante las autoridades.

LEER MÁS: Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos Concepción del Uruguay: identifican a mujer por vandalismo a un auto Auto.mp4 Al lugar se desplazaron móviles policiales y, según la información disponible, la mujer involucrada en el hecho habría sido identificada.