Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo.

Un automóvil estacionado en la zona de Lacava y Balbín, en Concepción del Uruguay, fue objeto de un acto de vandalismo durante la madrugada de este lunes.
Un automóvil estacionado en Lacava y Balbín, en Concepción del Uruguay, sufrió daños intencionales. La mujer involucrada ya fue identificada.
5 de enero 2026 · 13:15hs
Según se informó, el vehículo sufrió daños provocados de manera intencional. Los registros fílmicos indican que la autora habría llegado al lugar y ejecutado deliberadamente el acto sobre el rodado. Tras lo ocurrido, el episodio fue denunciado ante las autoridades.
Al lugar se desplazaron móviles policiales y, según la información disponible, la mujer involucrada en el hecho habría sido identificada.