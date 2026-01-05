Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

La Policía de Entre Ríos hizo un balance positivo de la seguridad durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, en Entre Ríos

Se labraron más de 389 actas, 14 contravenciones, cinco test de alcoholemia positivos, más de 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 personas detenidas.

La Policía de Entre Ríos desplegó un amplio dispositivo de seguridad en todo el territorio provincial con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. El objetivo central fue garantizar la paz social, prevenir delitos y reducir la siniestralidad vial en las rutas entrerrianas.

Bajo los lineamientos de la Dirección de Operaciones y Seguridad Pública, se reforzó la presencia de uniformados en zonas comerciales, espacios públicos y eventos masivos. Se incrementaron las recorridas en móviles y de forma peatonal en los centros urbanos para evitar arrebatos y grescas.

Balance Policial Patrulleros (3)

Se trabajó en conjunto con los municipios para supervisar los eventos masivos, asegurando que contaran con las habilitaciones correspondientes y medidas de seguridad.

En esta línea, la Dirección de Prevención y Seguridad Vial incrementó los controles en puestos camineros y en los principales accesos a la provincia. Se realizaron controles sistemáticos para detectar conductores bajo los efectos del alcohol, con el fin de salvar vidas. Además, se solicitó de manera obligatoria licencia de conducir, seguro vigente y cédula del vehículo.

Balance Policial Patrulleros (1)

En este sentido, se labraron más de 389 actas, 14 contravenciones, cinco test de alcoholemia positivos, más de 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 personas detenidas.