Uno Entre Rios | Policiales | balance

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

La Policía de Entre Ríos hizo un balance positivo de la seguridad durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, en Entre Ríos

5 de enero 2026 · 12:38hs
Se labraron más de 389 actas

Se labraron más de 389 actas, 14 contravenciones, cinco test de alcoholemia positivos, más de 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 personas detenidas.
Se labraron más de 389 actas

Se labraron más de 389 actas, 14 contravenciones, cinco test de alcoholemia positivos, más de 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 personas detenidas.
Se labraron más de 389 actas

Se labraron más de 389 actas, 14 contravenciones, cinco test de alcoholemia positivos, más de 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 personas detenidas.

La Policía de Entre Ríos desplegó un amplio dispositivo de seguridad en todo el territorio provincial con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. El objetivo central fue garantizar la paz social, prevenir delitos y reducir la siniestralidad vial en las rutas entrerrianas.

Bajo los lineamientos de la Dirección de Operaciones y Seguridad Pública, se reforzó la presencia de uniformados en zonas comerciales, espacios públicos y eventos masivos. Se incrementaron las recorridas en móviles y de forma peatonal en los centros urbanos para evitar arrebatos y grescas.

El Teatro Municipal 3 de Febrero realizó el balance 2025:  91 visitas guiadas, con la participación de 71 escuelas, 50.000 espectadores, 9.000 artistas en escena

Teatro Municipal 3 de Febrero: más de 50.000 espectadores en 2025

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo.

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Balance Policial Patrulleros (3)

Se trabajó en conjunto con los municipios para supervisar los eventos masivos, asegurando que contaran con las habilitaciones correspondientes y medidas de seguridad.

En esta línea, la Dirección de Prevención y Seguridad Vial incrementó los controles en puestos camineros y en los principales accesos a la provincia. Se realizaron controles sistemáticos para detectar conductores bajo los efectos del alcohol, con el fin de salvar vidas. Además, se solicitó de manera obligatoria licencia de conducir, seguro vigente y cédula del vehículo.

Balance Policial Patrulleros (1)

En este sentido, se labraron más de 389 actas, 14 contravenciones, cinco test de alcoholemia positivos, más de 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 personas detenidas.

balance Policía Navidad Año Nuevo Fiestas
Noticias relacionadas
Chajarí: confirmaron la identidad de las personas fallecidas en el siniestro vial.

Chajarí: confirmaron la identidad de las víctimas fatales en el despiste e incendio de la Ruta 14

un joven fue herido de bala en colonia avellaneda

Un joven fue herido de bala en Colonia Avellaneda

Imagen ilustrativa.

Investigan cómo un hombre en situación de calle sufrió una herida de bala en Paraná

Fotografía mejorada con IA.

Desde febrero juzgarán a Leonardo Airaldi en una megacausa por presunto narcotráfico

Ver comentarios

Lo último

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Roly Serrano volvió a apostar al amor: quién es la joven 44 años menor que lo conquistó

Roly Serrano volvió a apostar al amor: quién es la joven 44 años menor que lo conquistó

Ultimo Momento
Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Roly Serrano volvió a apostar al amor: quién es la joven 44 años menor que lo conquistó

Roly Serrano volvió a apostar al amor: quién es la joven 44 años menor que lo conquistó

Mateando: la Municipalidad de Paraná abrió las postulaciones

Mateando: la Municipalidad de Paraná abrió las postulaciones

Paraná: inician los Festivales Populares con nutrida agenda

Paraná: inician los Festivales Populares con nutrida agenda

Policiales
Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Chajarí: confirmaron la identidad de las víctimas fatales en el despiste e incendio de la Ruta 14

Chajarí: confirmaron la identidad de las víctimas fatales en el despiste e incendio de la Ruta 14

Un joven fue herido de bala en Colonia Avellaneda

Un joven fue herido de bala en Colonia Avellaneda

Investigan cómo un hombre en situación de calle sufrió una herida de bala en Paraná

Investigan cómo un hombre en situación de calle sufrió una herida de bala en Paraná

Ovación
El Depro sacó ventajas en el Torneo Regional Amateur

El Depro sacó ventajas en el Torneo Regional Amateur

Peñarol, más líder que nunca en la Copa Entre Ríos

Peñarol, más líder que nunca en la Copa Entre Ríos

San Benito Paraná goleó y se perfila como candidato en la Copa Entre Ríos Femenina

San Benito Paraná goleó y se perfila como candidato en la Copa Entre Ríos Femenina

River Plate cerró al uruguayo Matías Viña

River Plate cerró al uruguayo Matías Viña

El ex-futbolista de Patronato Julián Marcioni fue presentado en Colón de Santa Fe

El ex-futbolista de Patronato Julián Marcioni fue presentado en Colón de Santa Fe

La provincia
Mateando: la Municipalidad de Paraná abrió las postulaciones

Mateando: la Municipalidad de Paraná abrió las postulaciones

Paraná: inician los Festivales Populares con nutrida agenda

Paraná: inician los Festivales Populares con nutrida agenda

ATE se movilizará este martes por paritarias y contratos

ATE se movilizará este martes por paritarias y contratos

Paraná - Santa Fe: lanzarán servicio diferencial de transporte

Paraná - Santa Fe: lanzarán servicio diferencial de transporte

Qué nombres eligieron las familias entrerrianas durante el último año

Qué nombres eligieron las familias entrerrianas durante el último año

Dejanos tu comentario