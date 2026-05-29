El Turismo Carretera clasifica para la sexta del año en el Oscar Cabalén

Este sábado desde las 16.05 clasifican en Córdoba, donde habrá 56 autos inscriptos. Mariano Werner llega de ganar en Termas.

En la última presentación en el Cabalén, Mariano Werner fue el ganador de la carrera final.

El Turismo Carretera y el TC Pista visitan el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba, para llevar a cabo la 6ª fecha del campeonato 2026. La competencia en el trazado cordobés cuenta con un total de 56 inscriptos en pista. Mariano Werner (Ford Mustang) viene de ganar en la última cita en Termas de Río Hondo, mientras que Jonatan Castellano (Dodge Challenger) llega a esta carrera como líder indiscutido del torneo.

Tras la última visita a Termas de Río Hondo se registraron tres bajas y tres altas, por lo que el promedio de autos sigue siendo elevadísimo para la categoría. Cabe destacar que Jonatan Castellano (Dodge Challenger) aterriza en el trazado cordobés como líder indiscutido del torneo, mientras que Mariano Werner (Ford Mustang) viene de ganar en la fecha anterior.

La actividad comenzará este sábado con dos tandas de entrenamientos para ambas categorías. La “telonera” iniciará su rodaje a las 8.55, y el TC hará lo propio a las 11.05. El segundo ensayo del TC Pista arrancará a las 11.55, seguido por la nueva salida a pista del Turismo Carretera a las 13.50.

Por la tarde, la clasificación del TC Pista se pondrá en marcha a las 15.26, dividida en tres tercios de 8 minutos. Luego, el Turismo Carretera definirá su tanda cronometrada desde las 16.06 con cuatro cuartos, también de 8 minutos cada uno.

La última visita a Córdoba

La última presentación fue el año pasado, con victoria de Mariano Werner (Ford Mustang) en la denominada Carrera de los Millones, competencia que marcó el regreso de la categoría a Córdoba y le permitió al piloto entrerriano quedarse con un premio de 10 millones de pesos.

Para esta competencia se concreta el regreso de Sebastián Abella a bordo del Toyota Camry del Alifraco Sport y Bernardo Llaver hará su debut en el TC sobre un Ford Mustang del TCM Racing Team. En contrapartida, las tres ausencias registradas son las de Nicolás Cotignola (Toyota Camry), Martín Serrano (Chevrolet Camaro) y Diego De Carlo (Chevrolet Camaro).

Jonatan Castellano lidera el certamen con gran regularidad: logró un podio en la apertura en El Calafate, un 8° puesto en Viedma, un 6° lugar en Neuquén y un 9° en Concepción y Termas. El piloto del Galarza Racing supera por cinco unidades a su escolta, José Manuel Urcera (Toyota Camry). El trío de punta lo completa Mauricio Lambiris (Ford Mustang), a 12 puntos del líder. Mariano Werner se ubica 8° y quedó a 49 puntos del Pinchito tras ganar en Termas.

Desde que comenzó la temporada de Turismo Carretera en El Calafate, y luego de pasar por Viedma, Neuquén, Concepción del Uruguay y Termas de Río Hondo, no se repitieron ganadores. Ya tienen la victoria Nicolás Moscardini, Julián Santero, Agustín Canapino, Santiago Mangoni y Mariano Werner. De todos ellos, Canapino y Werner son los únicos que hoy están entre los 12 mejores del campeonato. Mariano está octavo y Agustín está en el puesto 12.

El Turismo Carretera vuelve a Río Cuarto

Por otra parte, el Turismo Carretera volverá a correr en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, está vez el 14 y 15 de noviembre por la anteúltima fecha de la Copa de Oro.

El anuncio se hizo esta tarde en el Centro Cívico de la ciudad de Córdoba, donde estuvieron presentes, el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane; el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; Agustín Calleri (presidente Agencia Córdoba Deportes), Manuel Calvo (Ministro de Gobierno de Córdoba), Miguel Siciliano (Ministro de Vinculación de Córdoba) y Guillermo De Rivas (intendente de Río Cuarto).

Tras 14 años, la categoría más popular de la República Argentina se instalará en el sur de la provincia cordobesa el fin de semana del 14 y 15 de noviembre, días más tarde del festejo de los 240 años de la ciudad Río Cuarto, que se conmemora el 11 del mismo mes.