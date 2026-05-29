Uno Entre Rios | La Provincia | China

China: Rosario Romero visitó una empresa líder en gestión energética

Dentro de las distintas actividades que realiza en China, Rosario Romero visitó una empresa líder en gestión energética e infraestructura urbana inteligente.

29 de mayo 2026 · 18:21hs
En China

En China, Rosario Romero visitó una empresa líder en gestión energética. 

En el marco de la misión institucional que desarrolla en China junto al Grupo CEDA, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, visitó las instalaciones de Fujian Anxin Energy Management Co., Ltd. La misma se trata de una compañía especializada en gestión energética, alumbrado inteligente e infraestructura urbana eficiente.

LEER MÁS: Rosario Romero encabeza misión en China para impulsar desarrollo industrial y energético en Paraná

Rosario Romero en China

Acompañada por el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, el secretario de Hacienda Alexis Bilbao y el concejal Emiliano Gómez Tutau, la delegación conoció el modelo de gestión energética por contrato (EMC), mediante el cual la empresa financia proyectos de modernización urbana y recupera la inversión a partir del ahorro energético generado.

Rosario Romero encabeza misión en China para impulsar desarrollo industrial y energético en Paraná.

Rosario Romero encabeza misión en China para impulsar desarrollo industrial y energético en Paraná

En China, una explosión en una mina de carbón dejó 82 muertos y dos desaparecidos. 

China: explosión en una mina de carbón dejó 82 muertos y dos desaparecidos

La firma presentó soluciones de alumbrado LED inteligente, monitoreo en tiempo real, postes multifunción y plataformas integradas para la gestión de servicios urbanos, orientadas a mejorar la eficiencia y reducir costos sin necesidad de grandes inversiones iniciales.

“Paraná viene realizando desde hace años una importante transformación de su sistema de iluminación pública. Lo que observamos en China es cómo esa experiencia puede evolucionar hacia nuevos modelos de gestión que integran eficiencia energética, tecnología, financiamiento e innovación urbana”, destacó la intendenta.

La visita permitió intercambiar experiencias y explorar futuras instancias de cooperación vinculadas a innovación tecnológica, sostenibilidad y desarrollo urbano.

China Rosario Romero Empresa
Noticias relacionadas
Rosario Romero participará de una misión comercial e institucional en China.

Rosario Romero participará de una misión comercial e institucional en China

Siete empresas se presentaron para la licitación del Estacionamiento Medido de Paraná. 

Estacionamiento Medido de Paraná: siete empresas se presentaron para la licitación

El plan Paraná 100% LED sigue modernizando el sistema de alumbrado público de nuevos barrios

El plan Paraná 100% LED sigue modernizando el sistema de alumbrado público de nuevos barrios

El cierre de Menghi SRL es el síntoma de un círculo vicioso que asfixia a nuestras pymes

"El cierre de Menghi SRL es el síntoma de un círculo vicioso que asfixia a nuestras pymes"

Ver comentarios

Lo último

El Turismo Carretera clasifica para la sexta del año en el Oscar Cabalén

El Turismo Carretera clasifica para la sexta del año en el Oscar Cabalén

Boca no le renueva a Claudio Úbeda y busca un nuevo DT para el inicio de la pretemporada

Boca no le renueva a Claudio Úbeda y busca un nuevo DT para el inicio de la pretemporada

China: Rosario Romero visitó una empresa líder en gestión energética

China: Rosario Romero visitó una empresa líder en gestión energética

Ultimo Momento
El Turismo Carretera clasifica para la sexta del año en el Oscar Cabalén

El Turismo Carretera clasifica para la sexta del año en el Oscar Cabalén

Boca no le renueva a Claudio Úbeda y busca un nuevo DT para el inicio de la pretemporada

Boca no le renueva a Claudio Úbeda y busca un nuevo DT para el inicio de la pretemporada

China: Rosario Romero visitó una empresa líder en gestión energética

China: Rosario Romero visitó una empresa líder en gestión energética

Concordia: impidieron contrabando de mercadería en el río Uruguay

Concordia: impidieron contrabando de mercadería en el río Uruguay

El regreso de las máscaras más icónicas que cambiaron el rumbo del cine de terror

El regreso de las máscaras más icónicas que cambiaron el rumbo del cine de terror

Policiales
Concordia: impidieron contrabando de mercadería en el río Uruguay

Concordia: impidieron contrabando de mercadería en el río Uruguay

Paraná: neutralizaron una amenaza de atentado contra una escuela tras una alerta del FBI

Paraná: neutralizaron una amenaza de atentado contra una escuela tras una alerta del FBI

Enviaron a juicio a policía de Gualeguaychú y piden 15 años de cárcel por intento de femicidio

Enviaron a juicio a policía de Gualeguaychú y piden 15 años de cárcel por intento de femicidio

Feliciano: dictaron 60 días de prisión preventiva para los acusados del presunto abuso

Feliciano: dictaron 60 días de prisión preventiva para los acusados del presunto abuso

Fuerte despiste sin heridos graves en ruta 14

Fuerte despiste sin heridos graves en ruta 14

Ovación
Boca no le renueva a Claudio Úbeda y busca un nuevo DT para el inicio de la pretemporada

Boca no le renueva a Claudio Úbeda y busca un nuevo DT para el inicio de la pretemporada

El Turismo Carretera clasifica para la sexta del año en el Oscar Cabalén

El Turismo Carretera clasifica para la sexta del año en el Oscar Cabalén

Libertadores y Sudamericana: así quedan los octavos y los playoff

Libertadores y Sudamericana: así quedan los octavos y los playoff

Bombazo en River Plate: Nicolás Otamendi firmará su contrato este viernes

Bombazo en River Plate: Nicolás Otamendi firmará su contrato este viernes

Liga Federal: Último acto de la etapa regular

Liga Federal: Último acto de la etapa regular

La provincia
Estacionamiento Medido de Paraná: siete empresas se presentaron para la licitación

Estacionamiento Medido de Paraná: siete empresas se presentaron para la licitación

El plan Paraná 100% LED sigue modernizando el sistema de alumbrado público de nuevos barrios

El plan Paraná 100% LED sigue modernizando el sistema de alumbrado público de nuevos barrios

China: Rosario Romero visitó una empresa líder en gestión energética

China: Rosario Romero visitó una empresa líder en gestión energética

El cierre de Menghi SRL es el síntoma de un círculo vicioso que asfixia a nuestras pymes

"El cierre de Menghi SRL es el síntoma de un círculo vicioso que asfixia a nuestras pymes"

Banco Entre Ríos estará en Agroactiva 2026

Banco Entre Ríos estará en Agroactiva 2026

Dejanos tu comentario