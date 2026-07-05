En Concordia acordaron reducir el costo de retiro de ramas

Una medida que generaba controversias en Concordia buscará tener un mejor desenlace después de la última sesión del Concejo Deliberante. Es que vecinos manifestaban su malestar ante el alto valor que conllevaba el retiro de las podas de árboles y ramas de sus viviendas.

Finalmente se determinó una modificación en el costo del servicio de retiro de ramas, escombros y residuos voluminosos para favorecer la accesibilidad de los vecinos en la disposición de estos residuos.

La nueva medida permitirá el retiro sin cargo de hasta tres metros cúbicos, mientras que cuando ese volumen sea superado, el costo también será menor, ya que el cálculo pasará a realizarse sobre el equivalente a medio Jurista (0,5) por cada metro cúbico, es decir aproximadamente 10 mil pesos.

“Lo que estamos haciendo es bajar el costo del servicio de retiro de ramas, escombros y residuos voluminosos para que sea más accesible para los vecinos. Antes, el municipio comenzaba a cobrar por volúmenes más chicos y el valor por metro cúbico era más alto. A pedido de nuestro bloque y con el apoyo de todos los concejales, dado que salió por unanimidad, ahora, los primeros tres metros cúbicos serán gratuitos, que es el volumen que genera la mayoría de las familias cuando poda un árbol o limpia el patio”, expresó a UNO, la concejal por el oficialismo, Silvina Ovelar que es una de las impulsoras del proyecto.

Es decir que se trata aproximadamente medio camión de carga que podrá retirarse sin carga, mientras que en el caso de sobrepasar esa medida, tendrá un costo de acuerdo a la cantidad de restos a retirar. Por ejemplo, el valor actual de 1 Jurista es de 31.575 pesos, por lo que la tasa será equivalente a la mitad de ese valor por cada metro cúbico excedente, reduciendo significativamente el monto que deben afrontar los contribuyentes.

“Antes el municipio comenzaba a cobrar por volúmenes más chicos y el valor por metro cúbico era más alto. Con esta modificación buscamos que hacer las cosas bien cueste menos: que la gente saque las ramas y los escombros por los canales municipales, evitando los microbasurales y manteniendo la ciudad más limpia”, amplió la edil.

El espíritu de la ordenanza en Concordia

Con el voto unánime respecto a esta normativa, la medida busca aliviar la carga económica de quienes realizan tareas de poda, limpieza o mantenimiento en sus viviendas. “Son dos beneficios al mismo tiempo. Se aumenta el volumen exento hasta tres metros cúbicos y se reduce el valor del servicio cuando corresponde pagar. Ese volumen de tres metros cúbicos es generalmente lo que la mayoría de las familias retira cuando realiza una poda o una limpieza del patio”, destacó.

Desde Juntos por Entre Ríos también aclararon que no se crea ninguna nueva tasa. “Es una medida que beneficia especialmente a quienes hacen una poda o una limpieza ocasional en su casa, sin dejar de cobrar a quienes generan grandes volúmenes que requieren un servicio especial. Además, se agrega que no son solo ramas sino también escombros y residuos voluminosos”, expresó Ovelar.

Finalmente, desde el bloque destacaron que esta modificación representa una mejora concreta para las familias concordienses, al reducir el costo de un servicio de uso frecuente y acompañar políticas que promueven el cuidado del ambiente y una ciudad más ordenada.

Uno de los retos que tendrá ahora el servicio será de la eficiencia, ya que en reiteradas ocasiones se conocieron quejas ante la falta de incumplimiento para que los servicios municipales concurran a los domicilios familiares a realizar el retiro, ya sea de ramas, escombros o poda de árboles.