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River confirmó el regreso de Rafael Santos Borré

"Rafael Santos Borré es nuevo jugador de River Plate. El delantero firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2029", detalló el club.

4 de julio 2026 · 15:04hs
River confirmó el regreso de Rafael Santos Borré

River confirmó el regreso de Rafael Santos Borré

River confirmó este sábado el regreso del delantero colombiano Rafael Santos Borré, quien había sido una pieza clave en la histórica conquista de la Copa Libertadores 2018.

"Rafael Santos Borré es nuevo jugador de River Plate. El delantero firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2029", detalló el club "Millonario" a través de un comunicado.

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De esta manera, Santos Borré, de 30 años, tendrá su segundo periodo en River, donde jugó entre 2017 y 2021. En aquella etapa, el colombiano fue clave para que el club de Núñez conquistara seis títulos: la Copa Argentina 2017 y 2019, la Supercopa Argentina 2017 y 2019, la Copa Libertadores 2018 y la Recopa Sudamericana 2019.

Trayectoria post River

Su siguiente desafío fue en el Eintracht Frankfurt de Alemania, donde tuvo un rol muy importante en la UEFA Europa League, donde los bávaros terminarían gritando campeones.

Sus siguientes clubes fueron el Werder Bremen de Alemania, y el Inter de Porto Alegre. En este último equipo pudo ganar el Campeonato Gaúcho 2026 y la Recopa Gaúcha 2026.

En este segundo semestre del 2026, River tendrá como principal objetivo el título en la Copa Sudamericana, donde ya está en los octavos de final, mientras que en el ámbito local buscará tomarse revancha de lo ocurrido en el Torneo Apertura, donde se le escapó el título en los últimos minutos de la final contra Belgrano de Córdoba.

Rafael Santos Borré River Fútbol jugador
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