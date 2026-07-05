Entre Ríos: continúa el frío y pronostican un domingo con cielo mayormente nublado

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para Entre Ríos bajas temperaturas y cielo nublado. En algunas localidades hay probabilidad de lluvias aisladas

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia la continuidad del frío para los próximos días en Entre Ríos, con temperaturas bajas y cielo mayormente nublado.

Para este domingo, la mínima anunciada en Paraná es de 5 grados, en tanto que la máxima ascenderá sólo a los 13 grados. El cielo estaría mayormente nublado durante toda la jornada, sin probabilidades importantes de lluvias.

En el sur entrerriano, particularmente Gualeguaychú, las temperaturas son similares pero existe allí una probabilidad de algunas precipitaciones aisladas. Lo mismo se pronostica para Concepción del Uruguay y Colón. En Concordia, del mismo modo, se prevé la posibilidad de que irrumpan algunas lluvias aisladas por la mañana.

Para lo que sigue de la semana se esperan jornadas frías, aunque a partir del martes se pronostica un leve ascenso de las temperaturas máximas en la región.