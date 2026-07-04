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TRL: Estudiantes perdió, pero no cedió la punta del campeonato

Estudiantes cayó de local, en el Parque Urquiza, ante CRAI por la novena fecha del Torneo Regional del Litoral en el Top 10. Rowing, también perdió.

4 de julio 2026 · 21:21hs
TRL: Estudiantes perdió

Gentileza: Tercer Tiempo

TRL: Estudiantes perdió, pero no cedió la punta del campeonato.

Transcurrió este sábado la 9ª Fecha del Torneo Regional del Litoral en el Top 10 y la octava jornada en la Segunda División. Estudiantes perdió con CRAI en Paraná por 30 a 25. Si bien desperdició una buena oportunidad, el CAE sigue siendo el líder del campeonato.

Rowing estuvo cerca en Rosario. Cayó con GER por 34 a 33. Más allá de la caída, el elenco paranaense dejó una muy buena imagen.

El Instituto Becario Provincial Inaubepro informó las el pago en tres tramos de las becas correspondientes a julio de 2026 para más de 11.000 estudiantes.

Inaubepro: cronograma de pagos de becas provinciales

El Campeonato Entrerriano se desarrollará en la pileta del CAE.

El Campeonato Entrerriano llega a Paraná

TOP 10 – Fecha 9

Jockey (R) 27–21 Universitario (R) (5-1)

Duendes RC 38–0 Jockey (VT) (5-0)

Estudiantes 25–30 CRAI (1-5)

GER 34–33 Rowing (5-2)

SFRC 31–35 Old Resian (2-5)

TRL: Estudiantes perdió, pero no cedió la punta del campeonato.

TRL: Estudiantes perdió, pero no cedió la punta del campeonato.

Posiciones

Estudiantes 32

Duendes RC 30

Santa Fe RC 29

GER 29

CRAI 28

Jockey (R) 24

Rowing 20

Universitario (R) 18

Old Resian 18

Jockey (VT) 12

Próxima fecha – 10° – 11/7

Uni (R) – SFRC

GER – Old Resian

Estudiantes – Rowing

Duendes – CRAI

Jockey (R) – Jockey (VT)

SEGUNDA – Fecha 8

Universitario (SF) 53–19 Provincial (5-0)

Los Caranchos 13–41 CRAR (0-5)

Tilcara 58–0 Gimnasia (P) (5-0)

Alma Jrs. 34–22 Logaritmo (4-0)

Regatas/Belgrano (SN) 47–33 La Salle (5-19

Cha Roga Club – Los Pampas (domingo 5/7)

Posiciones

Logaritmo 34

CRAR 32

Alma Juniors 30

Universitario (SF) 30

Los Caranchos 26

Provincial 26

Tilcara 19

Los Pampas * 12

Regatas/Belgrano (SN) * 11

La Salle 9

Gimnasia (P) 7

Cha Roga Club 0

Próxima fecha – 9° – 11/7

La Salle – Cha Roga Club

Los Pampas – Tilcara

Gimnasia (P) – Alma Jrs

Logaritmo – Los Caranchos

CRAR – Uni (SF)

Provincial – Regatas/Belgrano

Estudiantes TRL Rowing Parque Urquiza
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