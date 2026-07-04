TRL: Estudiantes perdió, pero no cedió la punta del campeonato.

Estudiantes cayó de local, en el Parque Urquiza, ante CRAI por la novena fecha del Torneo Regional del Litoral en el Top 10. Rowing, también perdió.

Transcurrió este sábado la 9ª Fecha del Torneo Regional del Litoral en el Top 10 y la octava jornada en la Segunda División. Estudiantes perdió con CRAI en Paraná por 30 a 25. Si bien desperdició una buena oportunidad, el CAE sigue siendo el líder del campeonato.