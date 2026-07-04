Transcurrió este sábado la 9ª Fecha del Torneo Regional del Litoral en el Top 10 y la octava jornada en la Segunda División. Estudiantes perdió con CRAI en Paraná por 30 a 25. Si bien desperdició una buena oportunidad, el CAE sigue siendo el líder del campeonato.
TRL: Estudiantes perdió, pero no cedió la punta del campeonato
Estudiantes cayó de local, en el Parque Urquiza, ante CRAI por la novena fecha del Torneo Regional del Litoral en el Top 10. Rowing, también perdió.
Rowing estuvo cerca en Rosario. Cayó con GER por 34 a 33. Más allá de la caída, el elenco paranaense dejó una muy buena imagen.
TOP 10 – Fecha 9
Jockey (R) 27–21 Universitario (R) (5-1)
Duendes RC 38–0 Jockey (VT) (5-0)
Estudiantes 25–30 CRAI (1-5)
GER 34–33 Rowing (5-2)
SFRC 31–35 Old Resian (2-5)
Posiciones
Estudiantes 32
Duendes RC 30
Santa Fe RC 29
GER 29
CRAI 28
Jockey (R) 24
Rowing 20
Universitario (R) 18
Old Resian 18
Jockey (VT) 12
Próxima fecha – 10° – 11/7
Uni (R) – SFRC
GER – Old Resian
Estudiantes – Rowing
Duendes – CRAI
Jockey (R) – Jockey (VT)
SEGUNDA – Fecha 8
Universitario (SF) 53–19 Provincial (5-0)
Los Caranchos 13–41 CRAR (0-5)
Tilcara 58–0 Gimnasia (P) (5-0)
Alma Jrs. 34–22 Logaritmo (4-0)
Regatas/Belgrano (SN) 47–33 La Salle (5-19
Cha Roga Club – Los Pampas (domingo 5/7)
Posiciones
Logaritmo 34
CRAR 32
Alma Juniors 30
Universitario (SF) 30
Los Caranchos 26
Provincial 26
Tilcara 19
Los Pampas * 12
Regatas/Belgrano (SN) * 11
La Salle 9
Gimnasia (P) 7
Cha Roga Club 0
Próxima fecha – 9° – 11/7
La Salle – Cha Roga Club
Los Pampas – Tilcara
Gimnasia (P) – Alma Jrs
Logaritmo – Los Caranchos
CRAR – Uni (SF)
Provincial – Regatas/Belgrano