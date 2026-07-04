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San José: hubo una capacitación sobre comunicación responsable en salud mental y prevención del suicidio

En la localidad de San José, el Gobierno de Entre Ríos realizó una capacitación sobre comunicación responsable en salud mental y prevención del suicidio.

4 de julio 2026 · 21:22hs
En San José

En San José, se realizó una capacitación sobre comunicación responsable en salud mental y prevención del suicidio.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través del Programa Provincial de Prevención del Suicidio, llevó adelante una nueva edición de la capacitación ¿Cómo lo digo?: El desafío de comunicar sobre salud mental y prevención del suicidio, orientada a brindar herramientas para el tratamiento responsable de estas temáticas desde una perspectiva integral.

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La capacitación en San José

La actividad, que se desarrolló el último miércoles en forma conjunta con el hospital San José de la localidad homónima del departamento Colón, convocó tanto a periodistas como a referentes del ámbito de la salud, así como a comunicadores y comunicadoras de los sectores público y privado, invitándolos a asumir un compromiso activo en la construcción de nuevas formas de abordar estas problemáticas.

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Desde la organización se explicó que la propuesta busca contribuir a la deconstrucción de los discursos tradicionales sobre la salud mental y el suicidio, que aún reproducen estereotipos en distintos ámbitos de la comunicación, como en el periodismo, la ficción, los medios audiovisuales, radiales, gráficos y las redes sociales.

La iniciativa tiene como objetivo promover una comunicación basada en información adecuada y actualizada, que contribuya a prevenir estigmas y prácticas discriminatorias en torno a la salud mental y al suicidio.

En ese marco, se recuperan los lineamientos establecidos por la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y su Ley Provincial de Adhesión N° 10.445, así como la Ley Nacional de Prevención del Suicidio N° 27.130 y su correspondiente Ley Provincial de Adhesión N° 10.605.

Expresiones tras el encuentro

El director general de Salud Mental, Esteban Dávila, destacó la importancia de sostener y ampliar este tipo de instancias de formación. “La complejidad y la magnitud de la problemática nos exige fortalecer y actualizar permanentemente esta propuesta para llegar a la mayor cantidad posible de actores sociales”, señaló.

Y precisó: “Entendemos que la comunicación es una herramienta clave para la prevención, por eso la convocatoria no se limita a los medios de comunicación, sino que alcanza a todas las personas e instituciones que, desde sus distintos ámbitos de actuación, tienen la responsabilidad de comunicar”.

Finalmente, cabe recordar que esta línea de formación se desarrolla de manera continua en distintos puntos de la provincia desde 2025, como parte de los ejes prioritarios de trabajo de la Dirección General de Salud Mental.

San José Capacitación Salud mental suicidio
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