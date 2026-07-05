En diálogo con UNO , Rosario Romero analizó su viaje a China y lo vinculó con proyectos de infraestructura y sostenibilidad en Paraná.

Rosario Romero: "Es muy difícil administrar una ciudad sin los recursos que había antes".

En una entrevista con UNO, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, realizó un extenso análisis de su reciente viaje a China , donde recorrió distintas ciudades y conoció experiencias de infraestructura, saneamiento, tecnología y desarrollo urbano.

A partir de ese recorrido, vinculó esos aprendizajes con proyectos en marcha en la capital entrerriana y con una visión de gestión centrada en la sostenibilidad, la planificación urbana y la infraestructura a largo plazo.

Rosario Romero dialogó en exclusiva con UNO

Foto: UNO/Delfina Silva

También se refirió al financiamiento de la obra pública, la relación con Nación y Provincia, el sistema fiscal argentino, el debate previsional y el escenario político.

El impacto del desarrollo urbano en China

Romero describió su experiencia en China como una sucesión de contrastes urbanos que, sin embargo, comparten un mismo patrón de crecimiento acelerado. Según sostuvo, lo que más la impactó fue "el enorme desarrollo", al que calificó como "rotundo", destacando la presencia de infraestructura en todas las ciudades que recorrió: construcción, puentes, rutas, iluminación y viviendas.

En ese recorrido, explicó que visitó tanto grandes metrópolis como ciudades intermedias y polos tecnológicos. Mencionó su paso por Shenzhen, conocida como la "Silicon Valley de China", además de Shanghai, una ciudad de 25 millones de habitantes, y Nangchang, donde se interiorizó en el funcionamiento de plantas de tratamiento de efluentes cloacales. En todas ellas, señaló, encontró un denominador común: "En distintos tipos de ciudades vi el mismo nivel de desarrollo".

Plantas modulares y posibles aplicaciones en Paraná

Uno de los puntos que más la interesó durante la visita fue el sistema de plantas modulares de tratamiento de efluentes cloacales, una tecnología que observó en funcionamiento y que, según indicó, podría adaptarse a la realidad de Paraná.

Romero explicó que se trata de plantas diseñadas en módulos, donde cada uno tiene capacidad para tratar los efluentes de aproximadamente 10.000 habitantes. En ese sentido, sostuvo que para una ciudad como Paraná, de alrededor de 280.000 habitantes, "podemos pensar una instalación modular, empezando por el núcleo que hoy tiene cloacas y avanzando gradualmente".

Destacó además la flexibilidad del sistema, que permite avanzar por etapas sin necesidad de grandes obras únicas, lo que facilita la planificación a largo plazo. En cuanto a su funcionamiento, remarcó el impacto ambiental observado: "El agua que sale de esas plantas es transparente, no es apta para consumo humano, pero sí para la vida de los peces", y afirmó haber visto peces dentro de esos sistemas.

También subrayó la integración urbana del modelo, al señalar que "no hay olores ni rechazo vecinal", y que en torno a las plantas observó parques y espacios deportivos. Por eso, consideró que este esquema podría ser aplicable en Paraná, especialmente en la zona oeste, donde actualmente existen descargas sin tratamiento suficiente.

Sostenibilidad y planificación ambiental

La intendenta enmarcó esta experiencia dentro de una visión de gestión basada en la sostenibilidad, al sostener que no es posible planificar una ciudad sin infraestructura ambiental adecuada. En esa línea, afirmó que "el agua, el tratamiento de efluentes industriales y cloacales y el arbolado urbano tienen que ser política de Estado".

Remarcó además la necesidad de una mirada de largo plazo sobre el ambiente urbano, considerando la capacidad de los sistemas naturales como el río Paraná, al que definió como un recurso con capacidad de autodepuración, pero insuficiente por sí solo para sostener el crecimiento urbano.

Costos, ejecución y tiempos de implementación

En cuanto a la viabilidad del modelo observado en China, Romero señaló que podría resultar más económico que los sistemas tradicionales de saneamiento. "En términos de inversión, sería más económico que las plantas tradicionales", afirmó.

Indicó además que existen distintas alternativas para su implementación, ya sea a través de empresas locales que incorporen la tecnología o mediante la adquisición directa por parte del municipio. Respecto de los plazos, sostuvo que "una vez que las plantas llegan, en unos seis meses podrían estar instaladas".

En ese marco, adelantó que la experiencia será compartida con el Concejo Deliberante y equipos técnicos municipales. "Voy a hacer una charla con concejales y funcionarios. Es importante que todos lo sepan", expresó.

Políticas de Estado y continuidad

Romero insistió en que este tipo de proyectos deben trascender los cambios de gestión y consolidarse como políticas públicas estables. "Esto no es de una gestión. Tiene que haber políticas de Estado en sustentabilidad", afirmó.

En esa línea, consideró que existen áreas donde no deberían existir diferencias partidarias, especialmente en temas vinculados al ambiente urbano. "El tratamiento de efluentes, el arbolado urbano y el cuidado del agua deben ser políticas compartidas por todos", sostuvo.

Parque solar y transición energética

Otro de los ejes de la entrevista fue el parque solar que se encuentra en ejecución en Paraná, una obra que permitirá generar aproximadamente 7,3 megavatios de energía, equivalente al consumo del alumbrado público de la ciudad.

Romero destacó que se trata de "energía cero contaminante que aprovecha el sol" y remarcó que el proyecto tiene una vida útil estimada de entre 20 y 25 años. En términos económicos, señaló que "va a generar un ahorro de casi 100 millones de pesos mensuales" y que se trata de una de las pocas obras que prácticamente se paga sola.

En ese sentido, vinculó la iniciativa con un proceso global de transición energética: "El mundo va hacia la energía solar y eólica, y los combustibles fósiles van a ir siendo reemplazados".

Infraestructura vial y circunvalación

La intendenta también analizó el impacto de la obra de circunvalación en la ciudad, al señalar que permitirá un cambio estructural en la circulación urbana y regional. "Va a haber un cambio drástico en Paraná, históricamente con problemas en los accesos", sostuvo.

Explicó que actualmente el tránsito pesado atraviesa calles urbanas que no están preparadas para ese volumen, lo que genera deterioro constante en la infraestructura vial.

Calles estratégicas y planificación urbana

En ese marco, se refirió a la necesidad de intervenir en arterias estratégicas como la calle Caputo, una de las más extensas de la ciudad. "Es una calle que se deteriora mucho porque tiene tránsito pesado", señaló.

Consideró que la redistribución del tránsito permitirá reorganizar la planificación de obras futuras en la ciudad y mejorar la infraestructura urbana de manera más ordenada.

Financiamiento y obra pública

Romero describió un contexto complejo para la administración municipal en materia de financiamiento. "Es muy difícil administrar una ciudad sin los recursos que había antes", afirmó.

Indicó que actualmente el municipio financia alrededor del 22% de la obra pública, lo que representa un esfuerzo mayor respecto de gestiones anteriores. En ese contexto, señaló que se combinan obras ejecutadas por administración municipal con contrataciones a empresas de distintos tamaños.

Relación con Provincia y Nación

En el plano institucional, diferenció el vínculo con Provincia y Nación. Con el gobierno provincial, sostuvo que "hay diálogo, aunque no coincidimos en todo". En cambio, describió una relación más compleja con Nación, marcada por la reducción de transferencias y recursos.

"Con Nación el diálogo es más difícil porque hay una retracción permanente de recursos", afirmó.

Sistema fiscal y federalismo

Romero cuestionó el esquema de distribución de recursos en el país al señalar que "los impuestos a los combustibles no vuelven a provincias ni municipios, es un absurdo". En esa línea, defendió el rol de los gobiernos locales en la prestación de servicios esenciales como limpieza, infraestructura, ambiente y obra pública.

"La Nación concentra hoy el 75% de los recursos", sostuvo, y advirtió que el país atraviesa un proceso de pérdida de federalismo.

Debate previsional

Sobre la discusión previsional, planteó que cualquier reforma debe basarse en criterios técnicos y demográficos. "Las cajas del mundo se repiensan en función del envejecimiento poblacional", explicó, y consideró que "es inevitable repensar los sistemas previsionales".

Sin embargo, advirtió que los cambios deben realizarse de manera gradual y con sustento en estudios actuariales.

Deuda previsional

Romero afirmó que existe una deuda del Estado nacional con las cajas provinciales y llamó a sostener un reclamo conjunto. "Vamos todos juntos a reclamar esa deuda con firmeza", sostuvo.

En ese marco, planteó que las reformas deben priorizar a los nuevos ingresantes y proteger a quienes están próximos a jubilarse.

Debate político y elecciones

Finalmente, la intendenta valoró los espacios de discusión política y técnica en la provincia, donde aseguró que "hay más de 300 personas trabajando en grupos técnicos pensando la provincia".

Consultada sobre una eventual reelección, respondió que "no tengo decisión tomada" y remarcó que su prioridad es concluir los proyectos en marcha en la ciudad. Sobre el debate electoral, fue crítica con una eventual eliminación de las PASO, al considerar que "sería un retroceso democrático".

Producción: Gerónimo Flores y Miguel Abel Zuttión