Las críticas de Gustavo Alfaro a Kylian Mbappé y Francia después de la eliminación de Paraguay

Paraguay sostuvo a Francia por más de 60 minutos, pero los europeos exprimieron el único error de su rival para festejar en Filadelfia: el penal de Diego Gómez a Désiré Doué le sirvió la victoria en bandeja a Kylian Mbappé. La clasificación de Les Bleus con el triunfo 1-0 despidió al equipo de Gustavo Alfaro en octavos de final del Mundial 2026, luego de su destacado triunfo ante Alemania en la ronda previa. En conferencia de prensa, el Profesor analizó lo que dejó la caída e hizo un balance de la participación Albirroja.

A continuación, profundizó en el origen de su plantel: “Las vidas de los chicos nuestros fueron cruzadas por cosas muy difíciles. Hay chicos que no conocieron a sus padres, que tuvieron que pelear con situaciones de enfermedad en la familia. Nosotros venimos de esos lugares, no renegamos, nos sentimos muy orgullosos. Nosotros le hicimos frente con lo que teníamos en los bolsillos”.

En declaraciones divulgadas por el medio paraguayo ABC, Alfaro le dirigió palabras duras a Kylian Mbappé, quien tuvo un gesto antideportivo en el cierre después de que el arquero Orlando Gill le extendió su mano para saludarlo y Kiki lo ignoró: “Les dije a los chicos que ellos pelean por el Balón de Oro; nosotros peleamos por el sustento diario. Si Mbappé tuvo esa postura, la nuestra fue una postura de dignidad. Defendemos lo que creemos que es nuestro. A nosotros nos costó 16 años volver a jugar un Mundial. Él fue campeón del mundo en el primer Mundial que participó, en el segundo llegó a la final y ahora pelea por ser el máximo goleador. Está en esa pelea. Nuestra pelea es una pelea de humildad y sencillez. Ahí es donde ves las diferencias”.

“Adentro de la cancha dejamos la piel, afuera aceptamos la derrota. Lo saludé a (Didier) Deschamps y le deseé lo mejor en la Copa del Mundo porque una vez que termina el partido, termina. Como les dije a los jugadores, si uno quiere ganar, lo primero que tiene que hacer es aprender a perder. Y nosotros sabemos perder, sabemos perder con grandeza”, lanzó el entrenador rafaelino de 63 años.

“Francia nunca encontró las respuestas"

Por otro lado, dejó su mirada sobre el encuentro: “Francia nunca encontró las respuestas y, en una acción individual, en un penal de VAR, pueden encontrar la diferencia que no encontraron en el juego. Obviamente hubiese querido tener el monopolio de la pelota, someterlo a Francia, pero cuando uno lo mira, ve que los partidos le habían durado 60 minutos en este Mundial porque ya habían marcado tres goles de diferencia. Hoy, si no era por ese penal, no nos marcaban la diferencia por eso festejaron como festejaron y se abrazaron cuando terminó”. "Terminaron haciendo tiempo porque saben lo que les costó”, lanzó.

Las críticas de Gustavo Alfaro a Kylian Mbappé y Francia después de la eliminación de Paraguay en el Mundial

“Uno hubiese querido tener un montón de cosas, pero este equipo venía de ser campeón en Rusia, perder la final en Qatar y es el número uno del mundo hace mucho tiempo. Y nosotros hace 16 años que no venimos a una Copa del Mundo. Con el arranque que tuvimos, haber jugado como jugamos contra Alemania y Francia, me pone orgulloso por el sacrificio de los jugadores porque sé todos los problemas que tuvimos para ser competitivos”.

Otro de los puntos resonantes de la conferencia de prensa fue su respuesta a la pregunta sobre si continuará en el cargo y dejó la puerta abierta para decir adiós: “Recién en el vestuario, Robert (Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol) me dijo: ‘Profe, este fue el primer round. Quiero contar con usted para el segundo round‘. Honestamente, yo le vengo corriendo el arco a mi familia desde hace cinco o seis años de que a los 60 me retiraba, ya tengo 63. Jugué el Mundial con Ecuador. Les dije: ‘Ya está, listo, juego el Mundial, me retiro‘. Cuando lo jugué, dije: ‘Qué lindo sería jugar el otro Mundial‘. Y Paraguay me dio la chance de poder tener otro Mundial. Y les dije: ‘Listo, cuando termine el Mundial de Paraguay, listo, ya está‘. Y bueno, ahora no quiero ninguna especulación. No existe ninguna especulación. El tema es qué decido hacer con mi vida profesional. No me voy a dirigir o porque quiero. Mi representante tenía terminantemente prohibido hablar con nadie, porque no quería otra cosa que no sea Paraguay en mi vida. Y para mí no había otro detalle que terminar la Copa del Mundo”.

“Hoy tengo heridas abiertas, hoy estoy sangrando. Entonces, hoy lo que menos puedo hacer es razonar, porque estoy desbordado, razonar con equilibrio. Yo creo que necesito, y necesita Paraguay, que baje la espuma, que baje esa espuma para que de pronto decante y decante lo que tenga que decantar. No sé lo que voy a hacer de mi vida profesional. No hay un lugar más cómodo en mi vida que Paraguay".