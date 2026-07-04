Uno Entre Rios | Ovación | Alpine

La sanción al Alpine de Gasly cambió la grilla para el Gran Premio de Gran Bretaña de F1

El francés, compañero del argentino Franco Colapinto, sufrió una penalización de tres puestos por bloquear a Stroll en la qualy.

4 de julio 2026 · 21:15hs
La sanción al Alpine de Gasly cambió la grilla para el Gran Premio de Gran Bretaña de F1.

La sanción al Alpine de Gasly cambió la grilla para el Gran Premio de Gran Bretaña de F1.

La grilla de partida para el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 sufrió modificaciones debido a la sanción que recibió Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en la escudería Alpine. Gasly terminó la clasificación en Silverstone en la duodécima posición, pero recibió una penalización de tres lugares por haber bloqueado al canadiense Lance Stroll (Aston Martin) durante la Q1.

De esta manera, Alpine sumó otra mala noticia en un sábado en el que Franco Colapinto no logró avanzar a la Q2 y largará en la 19° posición.

Franco Colapinto buscará volver a pelear dentro de los 10 de adelante en Silverstone.

Franco Colapinto confía en volver al protagonismo en Silverstone

El argentino buscará mejorar en la jornada de sábado cuando llegue la clasificación.

Franco Colapinto cerró 16° su primer día de prácticas en Austria

La sanción al Alpine de Gasly cambió la grilla para el Gran Premio de Gran Bretaña de F1.

La sanción al Alpine de Gasly cambió la grilla para el Gran Premio de Gran Bretaña de F1.

El piloto argentino perdió el control del auto en su segunda vuelta rápida cuando venía realizando un tiempo para pasar el primer corte y deberá remontar desde atrás en la carrera que comenzará este domingo desde las 10 de nuestro país.

“Todavía no sé por qué perdí el control de la rueda trasera de esa manera. Me cuesta entender qué pasó, pero lo analizaremos con los datos e intentaremos tener una mejor carrera mañana”, expresó el piloto luego de la qualy.

Después, en un posteo en sus redes sociales, Colapinto explicó que tuvo un problema en el piso del Alpine y eso le provocó el trompo.

Grilla de partida para el Gran Premio de Silverstone de la F1

  • Kimi Antonelli (Mercedes) - 1m28s111
  • Charles Leclerc (Ferrari) - +0s175
  • Lewis Hamilton (Ferrari) - +0s347
  • George Russell (Mercedes) - +0s370
  • Isack Hadjar (Red Bull Racing) - +0s635
  • Lando Norris (McLaren) - +0s766
  • Max Verstappen (Red Bull Racing) - +0s782
  • Oscar Piastri (McLaren) - +0s921
  • Arvid Lindblad (Racing Bulls) - +1s194
  • Liam Lawson (Racing Bulls) - +1s605
  • Gabriel Bortoleto (Audi) - +1s350
  • Nico Hülkenberg (Audi) - +1s965
  • Oliver Bearman (Haas F1 Team) - +2s390
  • Carlos Sainz (Williams) - +2s512
  • Pierre Gasly (Alpine) - +1s952 - Penalizado con tres puestos
  • Alexander Albon (Williams) - +3s230
  • Esteban Ocon (Haas F1 Team) - +2s569
  • Valtteri Bottas (Cadillac) - +3s116
  • Franco Colapinto (Alpine) - +3s210
  • Sergio Pérez (Cadillac) - +3s340
  • Lance Stroll (Aston Martin) - +4s752
  • Fernando Alonso (Aston Martin) - +4s914

Alpine sanción Colapinto Gran Bretaña
Noticias relacionadas
Recreativo venció a Olimpia y gritó campeón del Apertura de la APB

Recreativo venció a Olimpia y gritó campeón del Apertura de la APB

TRL: Estudiantes perdió, pero no cedió la punta del campeonato.

TRL: Estudiantes perdió, pero no cedió la punta del campeonato

los pumas perdieron en cordoba en el inicio del nations championship

Los Pumas perdieron en Córdoba en el inicio del Nations Championship

lpf: atletico neuquen celebro su septima victoria en serie

LPF: Atlético Neuquén celebro su séptima victoria en serie

Ver comentarios

Lo último

Recreativo venció a Olimpia y gritó campeón del Apertura de la APB

Recreativo venció a Olimpia y gritó campeón del Apertura de la APB

San José: hubo una capacitación sobre comunicación responsable en salud mental y prevención del suicidio

San José: hubo una capacitación sobre comunicación responsable en salud mental y prevención del suicidio

TRL: Estudiantes perdió, pero no cedió la punta del campeonato

TRL: Estudiantes perdió, pero no cedió la punta del campeonato

Ultimo Momento
Recreativo venció a Olimpia y gritó campeón del Apertura de la APB

Recreativo venció a Olimpia y gritó campeón del Apertura de la APB

San José: hubo una capacitación sobre comunicación responsable en salud mental y prevención del suicidio

San José: hubo una capacitación sobre comunicación responsable en salud mental y prevención del suicidio

TRL: Estudiantes perdió, pero no cedió la punta del campeonato

TRL: Estudiantes perdió, pero no cedió la punta del campeonato

La sanción al Alpine de Gasly cambió la grilla para el Gran Premio de Gran Bretaña de F1

La sanción al Alpine de Gasly cambió la grilla para el Gran Premio de Gran Bretaña de F1

Los Pumas perdieron en Córdoba en el inicio del Nations Championship

Los Pumas perdieron en Córdoba en el inicio del Nations Championship

Policiales
Paraná: detenido tras amenazar a un empleado de comercio con una cuchilla de carnicero

Paraná: detenido tras amenazar a un empleado de comercio con una cuchilla de carnicero

Paraná: recuperan motocicleta robada y detienen a dos hombres tras persecución

Paraná: recuperan motocicleta robada y detienen a dos hombres tras persecución

Policía de Diamante implementó el Protocolo de Salud Mental tras un incidente con un menor armado

Policía de Diamante implementó el Protocolo de Salud Mental tras un incidente con un menor armado

Casación confirmó la condena a Juan Ruiz Orrico por la tragedia de la ruta 39

Casación confirmó la condena a Juan Ruiz Orrico por la tragedia de la ruta 39

Condenan a un joven por intentar contrabando valuado en $28 millones

Condenan a un joven por intentar contrabando valuado en $28 millones

Ovación
Recreativo venció a Olimpia y gritó campeón del Apertura de la APB

Recreativo venció a Olimpia y gritó campeón del Apertura de la APB

La sanción al Alpine de Gasly cambió la grilla para el Gran Premio de Gran Bretaña de F1

La sanción al Alpine de Gasly cambió la grilla para el Gran Premio de Gran Bretaña de F1

LPF: Atlético Neuquén celebro su séptima victoria en serie

LPF: Atlético Neuquén celebro su séptima victoria en serie

TRL: Estudiantes perdió, pero no cedió la punta del campeonato

TRL: Estudiantes perdió, pero no cedió la punta del campeonato

River confirmó el regreso de Rafael Santos Borré

River confirmó el regreso de Rafael Santos Borré

La provincia
San José: hubo una capacitación sobre comunicación responsable en salud mental y prevención del suicidio

San José: hubo una capacitación sobre comunicación responsable en salud mental y prevención del suicidio

La Biblioteca Provincial convoca a la donación de libros para fortalecer su Fondo General

La Biblioteca Provincial convoca a la donación de libros para fortalecer su Fondo General

Redengas informó que se normalizó el suministro de gas natural

Redengas informó que se normalizó el suministro de gas natural

Supervisan las obras de mantenimiento y rehabilitación en el puente Victoria-Rosario

Supervisan las obras de mantenimiento y rehabilitación en el puente Victoria-Rosario

General Ramírez celebrará el Día de la Independencia con locro, música y danza en una gran fiesta patria

General Ramírez celebrará el Día de la Independencia con locro, música y danza en una gran fiesta patria

Dejanos tu comentario