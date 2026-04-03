Colón: hallaron sin vida a un hombre en la playa Inkier Un hombre de 34 años fue hallado sin vida en una playa de Colón. Personal policial intervino tras el aviso de un guardavidas y se iniciaron las pericias. 3 de abril 2026 · 17:22hs

En Colón, hallaron sin vida a un hombre en la playa Inkier.

Este viernes encontraron si vida a una persona en el balneario Inkier de la ciudad de Colón. Tiempo después el personal policial intervino en el lugar tras un llamado que alertó sobre la situación. El hecho ocurrió en el sector 1 del lugar, donde un guardavidas dio aviso tras detectar elementos sospechosos en el agua.

LEER MÁS: Hallaron sin vida el cuerpo de un hombre en un arroyo en Chajarí Detalles del hecho en Colón Según se informó, el trabajador se encontraba cumpliendo sus tareas habituales cuando observó pertenencias flotando y, posteriormente, divisó el cuerpo sin vida de un hombre cercano a la costa. De inmediato, se activó el protocolo correspondiente y se dio intervención a la Policía.

Identificaron al joven hallado sin vida en la playa de Colón Colón goleó y es el único puntero de la Zona A

La víctima fue identificada como un hombre de 34 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires. En el lugar, se procedió al secuestro de sus efectos personales, los cuales serán incorporados a la investigación para esclarecer lo ocurrido, indicó el comisario Héctor Martínez, Jefe Departamental de Colón.