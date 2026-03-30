Hallaron sin vida el cuerpo de un hombre en un arroyo en Chajarí

Una familia halló el cuerpo sin vida de un hombre en un curso de agua en Chajarí. Fue identificado como Matías Sebastián Medina, de 42 años.

Una familia encontró el cuerpo de un hombre en un curso de agua en Chajarí el domingo durante la siesta. Fue identificado como Matías Sebastián Medina, de 42 años. Según el primer informe policial, no presentaba signos de violencia y se aguardan los resultados de la autopsia para establecer la causa de su fallecimiento.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 14.30, cuando una familia que se dirigía hacia la alcantarilla ubicada sobre calle Concordia, entre 25 de Mayo y Lombardía, para internarse en el hilo de agua allí existente con el objetivo de pescar y pasar una tarde al aire libre.

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Según consignó Tal Cual Chajarí, cuando llegan a la costa advierten la presencia de un cuerpo sin vida de un hombre, en una zona poca profunda en posición decúbito ventral.

Llegados hasta allí los funcionarios policiales efectivamente constatan el hallazgo del cuerpo, dándole intervención inmediata al Agente Fiscal, el médico policial y la Policía científica.

Luego de las primeras investigaciones sobre la identificación se puede confirmar que se trata de Matías Sebastián Medina de 42 años.

Sin signos de violencia

En el primer examen médico no se encontraron signos de violencia física o heridas traumáticas, aunque el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. Del estudio del lugar donde se halló el cuerpo no surgen indicios relevantes que permitan la conformación de una hipótesis respecto a las causas de la muerte.

El cuerpo fue enviado a Concordia para la realización de la autopsia correspondiente.