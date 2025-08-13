Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 11

Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Dos camiones chocaron en Ruta 11, cerca de Rincón de Nogoyá. No hubo heridos, pero el tránsito estuvo reducido. Se investigan las causas.

13 de agosto 2025 · 15:33hs
Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos.

Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos.

Un choque entre dos camiones se registró este miércoles, alrededor de las 14.20, en el kilómetro 154 de la Ruta Provincial 11, a tan solo 5 kilómetros de Rincón de Nogoyá, en cercanías del camping La Acuarela, entre las localidades de Gualeguay y Victoria.

Según los primeros datos, el accidente ocurrió cuando un camión que transportaba agua saborizada de la marca Baggio, y circulaba en sentido oeste a este, ingresó a una curva y se encontró de frente con un camión de menor porte, lo que provocó la colisión.

Accidente en Ruta 11: dos camiones colisionaron en una curva

Accidente de tránsito (1).mp4

Afortunadamente, ambos choferes salieron ilesos y no fue necesario su traslado a centros de salud.

Personal policial y servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para ordenar el tránsito y colaborar con la remoción de los vehículos involucrados. Durante varios minutos, la circulación se vio reducida en el sector.

La zona donde ocurrió el siniestro es de tránsito frecuente, especialmente por vehículos de carga. Las autoridades recomiendan circular con extrema precaución, en particular en curvas y sectores con visibilidad limitada, mientras se investigan las causas del accidente.

