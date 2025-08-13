Uno Entre Rios | La Provincia | Chajarí

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Allanamientos realizados en La Matanza, Buenos Aires, permitieron recuperar dinero, armas y documentación vinculados al robo a la Agropetrolera Chajarí.

13 de agosto 2025 · 14:59hs
Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires.

La investigación por el millonario robo a la Agropetrolera Chajarí continúa avanzando y en las últimas horas se llevaron a cabo cuatro nuevos allanamientos en la provincia de Buenos Aires, específicamente en el partido de La Matanza, uno de los focos principales de la pesquisa desde un primer momento.

Los operativos fueron realizados en la noche del martes por una comisión policial de la Jefatura Departamental de Chajarí, en coordinación con sus pares bonaerenses.

Robo millonario en Chajarí: recuperaron dinero, armas y un auto en Buenos Aires

Como resultado de estos procedimientos, se logró recuperar una importante suma de dinero: 113 mil dólares y 24 millones de pesos en efectivo, además de un vehículo de alta gama, documentación de interés para la causa, armas de fuego y teléfonos celulares.

En el marco de la causa, cuatro personas permanecen detenidas con prisión preventiva en la comisaría de Chajarí. Se trata de Franco Nahuel Cuenca y su madre Liliana Ruiz, quienes fueron los primeros en ser arrestados en la ciudad de Concordia. Posteriormente, y como resultado de los allanamientos en Buenos Aires, se concretaron las detenciones de Alberto Martín Landín y Cristian Norberto Garnica.

Asimismo, las autoridades informaron que al menos dos personas más han sido identificadas como participantes del robo, perpetrado el pasado domingo 20 de julio, aunque aún no han sido detenidas.

