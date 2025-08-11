Condenaron a Guillermo Smaldone por coimas: los "asaditos" y mensajes con Cardona Herreros

En el marco de la causa conocida mediáticamente como "Coimas", el juez Juan Malvasio condenó a Guillermo Smaldone, ex funcionario de la gestión de Sergio Urribarri e hijo del exvocal del STJ, Juan Ramón Smaldone, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, fraude a la administración pública Y cohecho pasivo (recibimiento de coimas). De este modo, lo condenó a la pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional, más la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública. También le fijó la irrisoria multa de 90 mil pesos, prevista en el artículo 22 bis del Código Penal; y la realización de trabajos no remunerados en una institución de bien público por plazo 96 horas anuales.

En concreto, el magistrado homologó este lunes el acuerdo de juicio abreviado presentado el martes 29 de julio los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano y Smaldone, quien ejerció su propia defensa ya que es abogado. El exfuncionario reconoció que, a cambio de dinero, favoreció al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, de la firma Relevamientos Catastrales SA, para la implementación de software en la Administración Pública Provincial.

Cabe señalar que la sentencia no fue comunicada en audiencia pública, como suelen realizarse en otros casos, sino que se dispuso que las partes se notifican de la misma en el despacho del magistrado. Más allá de ello, este es el primer condenado que tiene la causa, cuya elevación a juicio fue definida el 1° de agosto por el juez Julián Vergara.

Los "asaditos" y otros mensajes comprometedores

En su resolución, el juez Malvasio destacó el fluido contacto que tenían Smaldone y Cardona Herreros. Los correos electrónicos entre ambos fueron clave para establecer un vínculo atravesado por las coimas y encuentros para compartir "asaditos". "Estoy en condiciones de afirmar que, el imputado Guillermo Smaldone, en su rol de Ministro de Trabajo de la Provincia de Entre Ríos en el lapso temporal que surge del hecho intimado -desde mayo 2012 y hasta al menos 36 meses posteriores a la adjudicación del pliego bajo examen- se interesó en favorecer económicamente a la Empresa "Relevamientos Catastrales" y de esa forma obtener un lucro indebido para sí y otros funcionarios públicos, como también -claro está- para la firma mencionada", dijo.

Y agregó: "Lo manifestado precedentemente se desprende sin lugar a hesitación de los numerosos correos electrónicos reseñados donde se aprecia que previo al llamado de licitación pública N°84/13 el encausado y Diego Armando Cardona Herreros, intercambiaron mensajes con la finalidad de realizar un pliego a medidas, así se refleja del correo electrónico enviado en fecha 20/05/2012 desde el mail [email protected] al correo [email protected] que textualmente dice: "Guille querido este es el borrador del laburo que planteamos, fíjate si tu equipo quiere agregar algo de acuerdo a las necesidades que tengan, te mando un fuerte abrazo y los espero cuando quieran con otro asadito".

Asimismo, también destacó un mensaje de fecha 15 de agosto de 2013 en el que una secretaria de la firma de Cardona Herreros, le dice: "Hola Diego, no pude comprar el pliego porque en la casa de Entre Ríos me piden número de licitación y en Contrataciones de E.R. no está publicado. No quiero meter la pata, ¿a quién le consulto?. Espero me digas, gracias, saludos, Miriam". "Ello refleja sin duda alguna que previo al llamado a licitación el Cardona Herreros había elaborado a medida las condiciones de contratación -en forma conjunta con el imputado Smaldone, vale decir el pliego con sus condiciones especificas y técnicas, para ser el adjudicatario de la misma", puntualizó el juez.

El 20 de enero de 2014 fue adjudicada la licitación mediante Decreto N°32/2014 firmado por el entonces Ministro de Trabajo y el entonces gobernador Sergio Uribarri. "Lo narrado precedentemente demuestra de manera clara y contundente que el imputado Guillermo Smaldone recibió -al menos una suma de dinero mensual de pesos cincuenta mil -$50.000- durante la ejecución del contrato, esto es por el término de 36 meses, conforme quedó reflejado precedentemente", completó el magistrado.

Otros mensajes dan cuenta que Smaldone se juntó con Cardona Herreros en la oficina de Relevamientos Catastrales, en Ciudad de Buenos Aires. En un mensaje, el empresario le dijo: "Máster, todo en orden, fac 1, tengo todo, qué hago, guardo yo". "Mañana andaré por Buenos Aires", le contestó el entonces ministro urribarrista. Cardona Herreros le respondió: "Vení, comemos asado, te preparo lo de la noche, 50 tuyos, 40 de MU". El entonces funcionario aceptó el convite: "A las 21 estoy ahí".

Imputados y pedidos de pena

En la causa están imputados, además de Urribarri y el empresario, Carlos Haidar (director de Informática), Miguel Ángel Ulrich (director General de Ajustes y Liquidaciones), Luis Alfonso Erbes (subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia) y Humberto Flores (secretario de Hacienda de la Provincia).

En el pedido de elevación a juicio, los fiscales hicieron un adelanto de la penas que solicitarán durante la realización de las audiencias orales y públicas. Para Urribarri, piden 10 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y multa de 540.000 pesos; para Cardona Herreros, 9 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y multa de 540.000 pesos; para Carlos Haidar, la pena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua y multa; para Luis Alfonso Erbes, la pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación especial perpetua, y multa; para Miguel Ángel Ulrich la pena de 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación absoluta perpetua; y para José Humberto Flores, la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional.