Uno Entre Rios | Ovación | Rodrigo Battaglia

Rodrigo Battaglia sintió una molestia y podría perderse el duelo ante Aldosivi

Rodrigo Battaglia, el versátil mediocampista y defensor de Boca, está en duda para el partido del Xeneize contra el Tiburón.

27 de agosto 2025 · 17:22hs
Rodrigo Battaglia sufrió una molestia en la práctica.

Prensa Boca

Rodrigo Battaglia sufrió una molestia en la práctica.

El primer entrenamiento del doble turno diagramado por Miguel Ángel Russo terminó con una mala noticia: Rodrigo Battaglia sufrió una molestia muscular y será evaluado en las próximas horas para definir si viaja a Mar del Plata para el duelo ante Aldosivi del próximo domingo.

Si bien en principio se decidió que por ahora no se le harán estudios médicos al futbolista y solo se le bajarán las exigencias físicas en las sucesivas prácticas, lo cierto es que si no se muestra al 100% no será arriesgado. Su evolución en las próximas horas será fundamental para la decisión de Miguel Ángel Russo.

Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años.

Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

olimpia es el nuevo lider del torneo clausura de la apb

Olimpia es el nuevo líder del Torneo Clausura de la APB

La primera sensación es que no se trataría de una lesión de gravedad, por lo que se espera que esta tarde, el ex-Huracán se pueda mover con menores cargas pero sin dolor. Esta sería la primera prueba para definir su presencia ante el Tiburón.

¿Quiénes podrían reemplazar a Rodrigo Battaglia?

Si finalmente Battaglia no se recupera y se pierde el partido de Boca por la séptima fecha, su lugar se lo disputarán Milton Delgado y Williams Alarcón. A priori, el chileno correría con cierta ventaja, siendo que fue quien sumó más minutos en los últimos dos partidos: ante Independiente Rivadavia y Banfield.

La posible baja de Battaglia se suma a la ya confirmada de Marco Pellegrino. El zaguero sufrió una lesión muscular grado II del obturador externo izquierdo y se perderá, al menos, el partido con Aldosivi. La buena noticia para Russo, en este caso, es que tiene un suplente probado como Ayrton Costa.

Rodrigo Battaglia Boca Aldosivi Milton Delgado
Noticias relacionadas
En una decena de encuentros Alan Sosa se transformó en pieza clave de Patronato en la Primera Nacional. El arquero conservó el cero en seis juegos.

Alan Sosa: "Mi idea es llegar a las 10 vallas invictas"

A Patronato le restan seis finales en la Primera Nacional

Patronato tiene día, hora y árbitro para el próximo juego

Cloroformo López se mostró feliz por la posibilidad de que la gente de Villa Clara disfrute del deporte los puños.

Cloroformo López lleva el pugilismo a su ciudad

Belgrano viene de caer en sus tres categorías ante Gimnasia de Concepción del Uruguay e intentará recuperarse.

Los pibes de Belgrano reciben a Unión

Ver comentarios

Lo último

Recorridos culturales: todo listo para la Feria Provincial del Libro en Concordia

Recorridos culturales: todo listo para la Feria Provincial del Libro en Concordia

En Concordia Prefectura impidió contrabando por 17 millones de pesos

En Concordia Prefectura impidió contrabando por 17 millones de pesos

Falleció Raúl Barboza, referente del chamamé y la música litoraleña

Falleció Raúl Barboza, referente del chamamé y la música litoraleña

Ultimo Momento
Recorridos culturales: todo listo para la Feria Provincial del Libro en Concordia

Recorridos culturales: todo listo para la Feria Provincial del Libro en Concordia

En Concordia Prefectura impidió contrabando por 17 millones de pesos

En Concordia Prefectura impidió contrabando por 17 millones de pesos

Falleció Raúl Barboza, referente del chamamé y la música litoraleña

Falleció Raúl Barboza, referente del chamamé y la música litoraleña

Rodrigo Battaglia sintió una molestia y podría perderse el duelo ante Aldosivi

Rodrigo Battaglia sintió una molestia y podría perderse el duelo ante Aldosivi

Javier Milei negó las coimas en la Andis: Todo lo que dice Spagnuolo es mentira

Javier Milei negó las coimas en la Andis: "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira"

Policiales
En Concordia Prefectura impidió contrabando por 17 millones de pesos

En Concordia Prefectura impidió contrabando por 17 millones de pesos

Otorgan libertad condicional a abogado entrerriano condenado por asociación ilícita fiscal

Otorgan libertad condicional a abogado entrerriano condenado por asociación ilícita fiscal

Ex intendente entrerriano fue amenazado y aplican perimetral a un dirigente

Ex intendente entrerriano fue amenazado y aplican perimetral a un dirigente

Gualeguaychú: despertó la docente baleada por su pareja policía

Gualeguaychú: despertó la docente baleada por su pareja policía

Causa Christe: rechazan la recusación contra el juez Malvasio y advierten sobre el uso de información falsa

Causa Christe: rechazan la recusación contra el juez Malvasio y advierten sobre el uso de información falsa

Ovación
Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Olimpia es el nuevo líder del Torneo Clausura de la APB

Olimpia es el nuevo líder del Torneo Clausura de la APB

Cloroformo López lleva el pugilismo a su ciudad

Cloroformo López lleva el pugilismo a su ciudad

Rodrigo Battaglia sintió una molestia y podría perderse el duelo ante Aldosivi

Rodrigo Battaglia sintió una molestia y podría perderse el duelo ante Aldosivi

Los pibes de Belgrano reciben a Unión

Los pibes de Belgrano reciben a Unión

La provincia
El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre

Buscan desesperadamente a un perro de 15 años en Bajada Grande

Buscan desesperadamente a un perro de 15 años en Bajada Grande

Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú por presunta contaminación ambiental

Allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú por presunta contaminación ambiental

Entre Ríos: comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes

Entre Ríos: comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes

Dejanos tu comentario