Rodrigo Battaglia sintió una molestia y podría perderse el duelo ante Aldosivi

Rodrigo Battaglia, el versátil mediocampista y defensor de Boca, está en duda para el partido del Xeneize contra el Tiburón.

El primer entrenamiento del doble turno diagramado por Miguel Ángel Russo terminó con una mala noticia: Rodrigo Battaglia sufrió una molestia muscular y será evaluado en las próximas horas para definir si viaja a Mar del Plata para el duelo ante Aldosivi del próximo domingo.

Si bien en principio se decidió que por ahora no se le harán estudios médicos al futbolista y solo se le bajarán las exigencias físicas en las sucesivas prácticas, lo cierto es que si no se muestra al 100% no será arriesgado. Su evolución en las próximas horas será fundamental para la decisión de Miguel Ángel Russo.

La primera sensación es que no se trataría de una lesión de gravedad, por lo que se espera que esta tarde, el ex-Huracán se pueda mover con menores cargas pero sin dolor. Esta sería la primera prueba para definir su presencia ante el Tiburón.

¿Quiénes podrían reemplazar a Rodrigo Battaglia?

Si finalmente Battaglia no se recupera y se pierde el partido de Boca por la séptima fecha, su lugar se lo disputarán Milton Delgado y Williams Alarcón. A priori, el chileno correría con cierta ventaja, siendo que fue quien sumó más minutos en los últimos dos partidos: ante Independiente Rivadavia y Banfield.

La posible baja de Battaglia se suma a la ya confirmada de Marco Pellegrino. El zaguero sufrió una lesión muscular grado II del obturador externo izquierdo y se perderá, al menos, el partido con Aldosivi. La buena noticia para Russo, en este caso, es que tiene un suplente probado como Ayrton Costa.