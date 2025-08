Revocan la prisión domiciliaria y envían a Christe a la cárcel por 60 días

Al inicio de la audiencia, el fiscal Santiago Alfieri presentó un informe elaborado por la División Homicidios de la Policía donde se detalla el incumplimiento de la medida judicial. Concretamente, mencionó a dos testigos y que se estaba en busca de un tercero, que confirman que superó los límites de su hogar.

Por su parte, la abogada defensora, Mariana Barbitta —quien intervino de manera virtual desde Lisboa (Portugal)— descartó los argumentos del fiscal y aseguró que su defendido no incumplió la medida de coerción dispuesta en 2023. Sostuvo que Christe sólo se asomaba al ingreso del domicilio para firmar los controles de la policía, recibir a su hijo, atender familiares o motomandados.

En la audiencia también estuvo presente la madre del imputado, la exjueza Ana Stagnaro. La exmagistrada tomó la palabra y solicitó que su hijo permanezca con arresto domiciliario. Dijo que nunca violó la medida de coerción y que no ha tenido problemas en el vecindario.

Otra de las oradoras de la jornada fue Ana Brugo, madre de Julieta Riera, quien pidió que se revoque la medida cautelar, por entender que la conducta de Christe era una "provocación" hacia la familia de la víctima. También rechazó que se use al hijo del imputado como argumento para sostener la domiciliaria.

La madre de la víctima estuvo acompañada por los abogados Germán Palomeque y Pedro Fontanetto, quienes adhirieron al pedido de la Fiscalía.

La palabra de Jorge Julián Christe

Antes de la resolución del juez, Christe se defendió. Afirmó que nunca salió de su casa y que la fotografía lo muestra en el umbral, no superando ese límite. "Estoy con mi hijo en el domicilio, como se ve en la foto estoy en el umbral de la puerta. Solamente recibo personas de Rapi y a mi hijo. En ningún momento abandone el domicilio. Es más, la tobillera electrónica no sonó", dijo.

La decisión del juez

Pasadas las 14, el juez Malvasio resolvió enviar a Christe a la cárcel. "Vemos una falta de apego a las normas y a las resoluciones judiciales. Fácil se advierte, de la fotografía que fue acompañada, que el ciudadano Christe está en el exterior de la vivienda. Incluso, si lo cotejamos con una declaración testimonial de la defensa, de la hermana de Christe, la misma manifestó que el ciudadano Christe incluso no le podía abrir la puerta porque tenía prohibido. Ese fue el relato de la testigo a fin de aclarar esta circunstancia. Sinceramente, se advierte que a Christe las normas de conducta no le hacen mella. Es de destacar que el arresto domiciliario es una medida de autodisciplina. Es el propio ciudadano Christe quien debe ponerse el límites y acá no se lo puso. El fue fotografiado en el exterior del domiciliario, lo que demuestra con prístina claridad que ha incumplido la manda judicial", concluyó.

"Por eso es necesario reafirmar la vigencia de la norma. El arresto domiciliario es una medida excepcionalísima y, en virtud de la progresividad de las medidas cautelares, la única vigente en el rango de la progresividad es la prisión preventiva en una unidad carcelaria. Voy a revocar el arresto domiciliario impuesto a Christe y disponer la prisión efectiva en la Unidad Penal N° 1 por el plazo de 60 días", completó.

La resolución de Malvasio

Barbitta adelantó que apela

En su exposición, la defensora Mariana Barbitta solicitó que no se revoque el arresto domiciliario. Entre otras cosas, cuestionó que haya trascendido la fotografía donde se ve a su defendido fuera de la vivienda y que en ella aparezca un niño, que sería el hijo del imputado. Si bien la imagen del pequeño estaba suprimida, para proteger la identidad, la letrada insistió en que se vulneraron sus derechos e informó que la expareja de Christe presentó una denuncia en la Comisaría 14 contra los medios de comunicación.

"Desde que Julián está encerrado en el arresto domiciliario ha cumplido directamente las leyes de conducta. Jamás saltó ningún aviso de la tobillera electrónica. Jamás pasó que se haya visto Julián fuera de la vivienda. Él jamás rompió ese perímetro. El umbral de la puerta de entrada forma parte de la vivienda y resulta una reducción al absurdo sostener que estar ahí es escaparse o incumplir el arresto domiciliario, ya que eso implicaría que Julián no pueda abrir nunca la puerta ni para recibir pedidos. Lo que ha dicho la Fiscalía es absolutamente infundado", sostuvo.

Antes de que el juez resuelva, la defensora señaló que apelaría la resolución si se revocaba la prisión domiciliaria. A la luz de la resolución, ahora comenzará una nueva batalla judicial: conseguir que el imputado sea devuelto a su casa.