Buscan responsables en Concordia por el desvío de fondos para comedores

Desde el Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos indicaron que a principio de año había sospechas de que el sistema no estaba funcionando en Concordia.

A raíz de estas maniobras se separó del cargo a la coordinadora del área en la Capital del Citrus, Silvina Murúa a quien se la responsabiliza por el faltante de más de 100 millones de pesos, que no fueron destinados a los 37 comedores escolares por el cual la provincia gira el dinero para el manejo de los fondos públicos.

Cabe destacar que el último viernes, personal de la justicia y miembros de la Policía de Entre Ríos realizaron cuatro allanamientos a raíz de esta causa. En tres distribuidoras señaladas, como también en el domicilio de Murúa.

Pablo Omarini es el secretario de Gestión Social del Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos indicó que “cuando se tratan de recursos, sobre todo destinados a comedores escolares no puede haber zonas grises”.

Silvina Murúa.jpg Irregularidades en comedores de Concordia.

El desvío de fondos públicos en Concordia

“Cada peso que puede haber sido desviado es un plato menos de comida para los chicos y en eso tenemos que ser contundentes, responsables y actuar con la mayor celeridad posible. Es lo que hemos hecho, lo que estamos diciendo es falta de transparencia en la rendición de fondos que tiene vicios o indicios de irregularidad y que por lo tanto solicitamos a los organismos que les corresponde investigar que investiguen. Mientras tanto, al funcionario lo removemos frente a esa falta de transparencia. En este momento lo que se lleva adelante en el ámbito del gobierno provincial es una información sumaria, una tarea investigativa más profunda destinada a tratar de sacar las conclusiones en relación a esa diferencia de montos facturados y montos remitidos. Es decir, de mercadería efectivamente entregada con el respaldo de su remito correspondiente en cada colegio”, expresó en LT 15 Radio del Litoral.

El funcionario precisó que el trabajo de revisión se está haciendo respecto a este año, sin dejar de lado lo que ocurrió en 2024. “Tenemos que ser prudentes en ese sentido porque no tenemos datos concluyentes respecto de meses previos a los de marzo y abril que fueron los que motivaron esta auditoría especial. Cuando refiero una auditoría especial, refiero a que la Dirección de Comedores hace auditorías de rutina sobre todos los departamentos. Esa auditoría controla el consumo con factura. Solo los meses de marzo y abril son siete cajas de cuadernos y documentación que llevan mucho tiempo a analizar. Frente a esta evidencia nos obliga a analizar periodos previos, pero no tengo conclusiones en este momento. Puedo decir que nosotros desde febrero o marzo teníamos algunas sospechas que el sistema no estaba funcionando bien. De hecho, la Dirección de Comedores hizo una visita presencial con todo su equipo directivo y encontró distintas irregularidades que nos preocupaban seriamente”.

Allanamientos en Concordia Comedores escolares.jpg Los allanamientos en Concordia fueron en domicilios de la empresa proveedora y de la excoordinadora de comedores escolares.

Las irregularidades en otros departamentos

El funcionario explicó que las denuncias por irregularidades en su momento también se efectuaron en Gualeguay, como en Diamante. “Cada vez que alguien se acercó con una evidencia concreta o dispuesto a que denunciemos un hecho irregular, sea ante la justicia o ante los órganos renditivos que tiene el gobierno de la provincia o de control, lo hicimos”, apuntó.

Consultado sobre cómo es el sistema que se emplea para el reparto de fondos públicos destinados a comedores, dijo: “Los servicios de alimentación escolar es un sistema que incluso funciona en otras provincias, este es un sistema descentralizado. ¿Qué significa descentralizado? Que cada establecimiento, que tiene un comedor en su en su escuela, no todos lo tienen, se le asigna una tarjeta Sidecreer y a esas tarjetas se le asigna un fondo mensual para que se compren los alimentos y los cocineros allí los elaboren. Esa asignación surge de la cantidad de chicos que informa el establecimiento que van a comer, sea que almuercen, desayunan o meriendan, la cantidad de días en que lo hacen y el valor de la ración. Es como una fórmula polinómica. De esa fórmula surge el monto y el monto se gira a la tarjeta. Al ser un sistema descentralizado, uno puede comprar en cualquier minorista, que esté adherido a Sidecreer. Compra y rinde mensualmente lo que compró enviando el cupón de consumo, más la factura, que lo que controla Comedores que esté correctamente, tanto en la coincidencia entre lo consumido y lo facturado, como en que los precios sean precios obviamente razonables, que no haya sobreprecio".

Y continuó: "Luego, el cuaderno de cocina es algo que queda en la escuela, hay más de 1.200 comedores en la provincia y el cuaderno de cocina es donde consta que se cocinó y el remito donde dice: ‘Esta es la mercadería que se compró y se entregó’. Esa instrucción de la mercadería que se entrega y de lo que se cocina está a cargo de cada coordinación. De hecho, las coordinaciones son organismos de supervisión y control. Ese es su rol porque de hecho nosotros desde Paraná nos resulta materialmente imposible hacerlo”.

Por último, Omarini comentó que aún no hay una explicación suficiente. “Lo que corresponde es investigar a fondo y tomar las determinaciones que correspondan con la mayor responsabilidad posible. Son prácticas que tenemos que corregir”, finalizó.