Concordia: excoordinadora de comedores acusada, se defendió

En la oportunidad denunció a ocho directivos de escuelas y dos tarjeteros. “De un total de 201 servicios, eran solo 10, pero el proveedor que me acercó pruebas no trabajaba con todos, por eso eran pocos casos”, dijo.

Sobre las irregularidades encontradas señaló que había proveedores fantasma, sobreprecios, chicos que comían todos los días guiso o arroz amarillo (con azafrán y huevo), cuando la plata llegaba en tiempo y forma. “En algunas escuelas se facturaba por 600 chicos y comían 150. La diferencia no se veía reflejada. Esa plata no sobraba. Nadie rendía el excedente, que por circular debería volver a Paraná o usarse en utensilios y elementos de cocina, previa autorización”, explicó.

En tanto indicó que la ministra Verónica Berisso de Desarrollo Social estaba al tanto de la situación: “Fui a Paraná, nadie hizo nada. Y ahora quieren que la culpable sea yo. Me dejaron sola. Me dijeron que dejara de molestar, que no hiciera más denuncias porque les estaba trayendo problemas. No hice nada malo. Lo que me duele es que me acusen de algo que advertí desde el principio. Era una bomba de tiempo. Se lo dije incluso a la ministra, una tarde que nos cruzamos en la escalinata del Centro de Convenciones. Ella fumaba, y yo le contaba lo que estaba pasando. También hablé con el secretario de Paraná y con todos los que pude. Pero nadie me escuchó”, aseguró a Diario Junio.

CGE Consejo General Educacion.jpg El área de comedores escolares depende del Consejo General de Educación. La departamental de Concordia está bajo la lupa

Audio filtrado

La exfuncionaria dijo que está sacado de contexto: “Si soy yo, está editado. Yo no reconozco mi voz. Después vi la transcripción y lo que se lee no es lo que realmente pasó. En ese audio se habla de dólares, pero no tiene nada que ver con plata de los pibes. Ese proveedor —Iñaki Partarrié, de “Ahora Voy” SRL— iba a la oficina. En una ocasión habló de donar un aire acondicionado porque los chicos trabajaban con 47 grados en oficinas de vidrio. Ese aire nunca se colocó. Fue algo fuera de lugar, lo reconozco, pero no hubo manejo de fondos de comedores. Partarrié iba a la oficina, sí. A veces venía por el tema del reconocimiento, y yo salía y hablaba con él. Pero no podía tener un diálogo fluido con él por una cuestión de ética. Esa oportunidad fue porque quería comprar un aire acondicionado para donar, porque hacía muchísimo calor. Y creo que esa conversación viene de ahí. Pero insisto: no era plata de los comedores ni de los chicos”, justificó; Fue una cama. Me vienen buscando hace rato, esperando que me equivoque. Es más, no sé si hasta eso de conseguir un aire para la oficina no fue el comienzo de la cama que me hicieron.

Silvina Murúa Concordia Comedores.jpg

Coimas y sobreprecios

Por otra parte reconoció que le ofrecieron coimas: “Un proveedor vino a ofrecerme el 40%. Me preguntó cuánto tenía que dejar. Le dije “¿40% de qué?”. No entró nunca a trabajar porque no lo permití.

Sobre los sobreprecios ejemplificó: “Una bolsa de papa la estaban cobrando $17.000. Cuando reclamamos, costaba entre $8.000 y $9.000. El doble. Y hoy está más barata aún”.

Silvina Murúa Concordia.jpg

Sobre el diputado Marcelo López, Murúa indicó que le dolió su actitud: "Estuve esperando que hablara. Nunca me dejó renunciar, me dijo que esperara. Yo confié. Y ahora dice que me había advertido. No fue así. Yo no hice lo que me acusan, y si esto avanza judicialmente, mejor: quiero defenderme. Me están medicando, no duermo, tengo una hija de 16 años que también sufre esta exposición. Quiero limpiar mi nombre", dijo.

Denuncia judicial

“Si fuera culpable no querría que esto siga. Pero como no lo soy, quiero que todo se investigue. Que se sepa la verdad. Confío en la Justicia terrenal y en la Justicia celestial. Esta acusación es muy grave: me están adjudicando un robo a niños. Y yo este lugar lo tomé por amor a ellos. Siempre trabajé en comedores comunitarios ad honorem. Siempre saqué de mi bolsillo para ayudar. Lo último que haría en mi vida es robarle a un chico”, concluyó.