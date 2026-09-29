Falleció el joven que había sufrido un grave accidente en Concordia

Se confirmó la muerte de un joven motociclista que había sufrido un accidente el 13 de septiembre.

Se confirmó la muerte de un joven motociclista que había sufrido un accidente el 13 de septiembre.

Durante el fin de semana se confirmó el fallecimiento de Francisco Agüero, el joven de 23 años que permanecía internado desde el pasado 13 de septiembre luego de sufrir un grave accidente de tránsito en la avenida Independencia, en la zona de La Bianca, en Concordia.

El siniestro se había registrado durante la mañana de aquel domingo, cuando el joven circulaba a bordo de una motocicleta Gilera Smash de 110 cc por la avenida Independencia, en sentido sur-norte.

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De acuerdo con la información conocida tras el accidente, por causas que continúan siendo materia de investigación, el motociclista habría mordido el cordón cuneta, perdió el control del rodado y terminó cayendo sobre la cinta asfáltica.

El joven estuvo internado 12 días

Como consecuencia de la caída, Agüero fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en una ambulancia hasta el Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde ingresó debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

En un primer momento, desde el nosocomio se había informado que el joven presentaba lesiones de carácter grave, por lo que quedó bajo atención médica luego del siniestro ocurrido sobre la avenida Independencia.

Según consignó Concordia Policiales, entre las heridas constatadas por los profesionales del Hospital Masvernat se encontraba una fractura de cráneo, además de otras lesiones de consideración derivadas del impacto contra la cinta asfáltica. La internación se extendió hasta el viernes 25 de septiembre, cuando desde el Hospital Delicia Concepción Masvernat confirmaron el fallecimiento del joven.