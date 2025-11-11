Uno Entre Rios | Policiales | unidad penal

Allanaron la Unidad Penal de Concordia por una causa de estafa millonaria

Allanan la Unidad Penal N° 3 de Concordia por una estafa de más de $4,5 millones realizada mediante un pago falso por bebidas alcohólicas.

11 de noviembre 2025 · 10:03hs
En el marco de una investigación por una estafa que supera los cuatro millones y medio de pesos, personal de la Comisaría Primera de Concordia llevó adelante un allanamiento en la Unidad Penal N° 3 de esta ciudad, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1 y la Fiscalía.

La causa se inició luego de que un comerciante denunciara haber sido víctima de una estafa concretada mediante la aplicación de mensajería WhatsApp. Según se pudo establecer, el estafador habría contactado al comerciante y concretado una supuesta compra de bebidas alcohólicas por un valor total de $4.571.000, abonando con un comprobante de pago falso.

La transacción se realizó el 5 de noviembre de 2025, y la mercadería fue entregada en un domicilio ubicado en calle Giuliani de Concordia. El pedido incluía 180 botellas de Fernet Branca, 126 botellas de vino espumante, 66 botellas de Chandon y 60 botellas de vodka Smirnoff.

Mujer detenida

Ese mismo día, una mujer mayor de edad fue aprehendida tras un allanamiento en su domicilio, donde se logró el secuestro total de la mercadería y un teléfono celular, elementos que fueron puestos a disposición de la Justicia.

En continuidad con la investigación, en la tarde de ayer se realizó un nuevo allanamiento en el Pabellón 3 de la Unidad Penal N° 3 de Concordia, donde los investigadores sospechan que se habría coordinado parte de la maniobra delictiva. En el procedimiento se secuestró un celular en funcionamiento, el cual quedó bajo análisis pericial para determinar su vínculo con la estafa.

Las autoridades judiciales continúan trabajando para establecer la participación de otras personas en el hecho y determinar el origen de la maniobra fraudulenta.

Dejanos tu comentario