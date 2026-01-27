Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

La investigación comenzó tras la denuncia por la falta de 300 dólares en Concordia y derivó en allanamientos con secuestro de animales y plantas de marihuana.

27 de enero 2026 · 15:14hs
De acuerdo a lo informado oficialmente, la investigación se inició a partir de un hecho ocurrido el pasado sábado en Concordia, cuando un hombre se encontraba en la vivienda de su ex pareja y advirtió la faltante de 300 dólares que tenía guardados en una mochila.

Siempre según la denuncia, al reclamar por el dinero al hermano de su ex pareja, este lo habría amenazado, situación que motivó la presentación policial y la posterior apertura de una causa judicial.

Allanamientos en Concordia tras denuncia por robo de dólares

Allanamientos.jpeg

En el marco de esta investigación, durante la jornada de este martes se llevaron adelante dos allanamientos ordenados por la Justicia.

El primero de los procedimientos se realizó en una vivienda, donde personal policial secuestró dos equipos de comunicación y dos animales silvestres: un loro hablador, perteneciente a la especie Amazona aestiva, y un búho orejudo adulto.

En el lugar intervino la Brigada de Abigeato, que procedió al decomiso de las especies y al secuestro de una jaula de alambre en la que se encontraba el loro. Además, se iniciaron actuaciones contravencionales por infracción a la Ley Provincial de Caza N.º 4841, que regula la tenencia y protección de la fauna silvestre.

El segundo allanamiento se llevó a cabo en otro domicilio, donde los efectivos constataron la existencia de siete plantas de marihuana. Según se precisó, las plantas superaban los dos metros de altura, por lo que se dio intervención a las autoridades correspondientes para continuar con las actuaciones de rigor.

La causa continúa en etapa investigativa, bajo las directivas de la Justicia interviniente.

