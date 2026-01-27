Uno Entre Rios | Policiales | Villaguay

Villaguay: pedirán que se impute por intento de femicidio al joven que persiguió a su ex, chocó y mató a un hombre

La querella pedirá que el choque múltiple ocurrido en Villaguay días atrás sea también investigado como intento de femicidio.

27 de enero 2026 · 12:43hs
Abiel Salazar

Abiel Salazar, el joven de 27 años que permanece detenido con prisión preventiva por homicidio culposo y lesiones.
La querella que representa a la adolescente de 17 años que salió herida en el violento siniestro vial ocurrido el martes 20 de enero en Villaguay solicitará que la causa sea investigada también como un intento de femicidio y no únicamente como un hecho de tránsito. Así lo confirmó el abogado Guillermo Castrellón al referirse a la situación procesal de Abiel Salazar, el joven de 27 años que permanece detenido con prisión preventiva por homicidio culposo y lesiones.

El hecho se produjo alrededor de las 23.40 en la intersección de las calles Pedro Goyena y Almeida y derivó en un choque múltiple que terminó con la vida de Roque Elesio Garay, de 74 años. En el siniestro estuvieron involucrados una motocicleta CG 150 cc., en la que circulaban una adolescente de 17 años y un joven de 25; un Renault 12, en el que viajaba la víctima fatal junto a dos mujeres de 66 años; y un Fiat Mobi conducido por Salazar.

De acuerdo a la reconstrucción preliminar, el imputado habría perseguido de manera intencional a su ex pareja, la adolescente que se desplazaba en la motocicleta junto a otro joven, hasta colisionarla. A raíz de ese impacto, el Fiat Mobi terminó chocando contra el Renault 12, provocando la muerte del conductor de ese vehículo.

Castrellón explicó que la querella entiende que el análisis del caso no puede limitarse únicamente a la mecánica del impacto. “Recién este lunes me pude constituir de manera formal y entendemos que la investigación no puede circunscribirse exclusivamente a un siniestro vial, sino que debe contemplar el contexto completo de cómo se produjeron los hechos”, señaló.

En ese sentido, remarcó la necesidad de incorporar una perspectiva de género en la investigación. “No se trata de una afirmación apresurada, sino de una obligación legal cuando existen elementos previos que dan cuenta de una relación conflictiva entre las partes, entre la menor y el señor Salazar, donde surgen posibles situaciones de violencia anteriores”, sostuvo.

Pedirán cambio de carátula en la causa

Actualmente, la causa está caratulada como homicidio culposo y lesiones, aunque la querella adelantó que buscará una recalificación. “Estamos en una etapa inicial, cuyo objetivo principal es reconstruir lo ocurrido y su contexto. Nuestra intervención apunta a aportar prueba, reunir testimonios y contextualizar los hechos para que, si la evidencia lo permite, la causa pueda encuadrarse bajo una calificación legal más adecuada a la gravedad del caso, como podría ser un homicidio en grado de tentativa agravado por violencia de género”, explicó el abogado a UNO.

Castrellón confirmó además que existen denuncias previas y que se encuentran recolectando testimonios de personas allegadas a la joven. “Desde el estudio vamos a aportar elementos para encuadrar el hecho de manera adecuada, no solo observando el accidente en sí, sino también lo que otras personas pudieron ver u oír respecto de la relación que mantenían”, indicó.

En cuanto a la situación procesal del imputado, Salazar permanece detenido con prisión preventiva por 30 días en la Jefatura Departamental de Villaguay, medida que fue dispuesta mientras avanza la investigación y se analiza el legajo judicial.

