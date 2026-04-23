UTA-San José: la Justicia provincial ratificó que no rige la cautelar por reincorporación de choferes.

La Justicia avaló a San José y señaló que la cautelar no está vigente; UTA insiste en la reincorporación de choferes mientras define la Corte Suprema.

La Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo de Paraná (Sala II) dictó una nueva resolución en el conflicto entre la empresa San José y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por la situación de los choferes que no fueron incorporados tras el cambio de concesión del transporte urbano.

El fallo, firmado por los jueces Leopoldo Federik, Alejandra Abud y Emilio Matorras y fechado este jueves 23 de abril, rechazó un planteo de la empresa y ratificó que la medida cautelar que obligaba a San José a reincorporar a los trabajadores continúa suspendida.

En este punto central persiste un fuerte diferendo judicial. Mientras la UTA cuenta con dos decisiones de instancias nacionales que confirmaron la vigencia de la cautelar, la empresa sostiene su postura en resoluciones de la Justicia provincial que consideran que esa medida no está vigente.

San José había solicitado que se dejara constancia formal –tanto ante la Justicia nacional como ante el gremio– de que el proceso se encuentra suspendido y que la cautelar dictada en noviembre de 2025 carece de efectos en la actualidad. Sin embargo, la Cámara de Paraná consideró improcedente ese pedido al señalar que ya existe un conflicto de competencia entre la Justicia provincial y la nacional.

Justicia rechazó planteo

Esa disputa fue elevada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá definir qué fuero es el competente para intervenir en el caso. En ese marco, el tribunal entrerriano sostuvo que ninguna instancia puede avanzar ni adoptar decisiones de fondo hasta que el máximo órgano judicial se expida.

Según la interpretación de la empresa, este escenario implica que, por el momento, no está obligada a incorporar a los choferes afectados, publicó APF.

Uno de los aspectos más relevantes del fallo es que incluye cuestionamientos a la Cámara Nacional del Trabajo. Los jueces entrerrianos criticaron que el tribunal con sede en Buenos Aires haya intentado intervenir pese a que el expediente ya fue elevado a la Corte Suprema. En ese sentido, señalaron que se habría buscado justificar esa intervención al considerar la cautelar como un trámite independiente, criterio que la Cámara de Paraná rechazó por entender que implica una intromisión en un caso bajo análisis del máximo tribunal.

Conflicto de fondo

Si bien la resolución no define el conflicto de fondo, sí tiene efectos concretos para las partes. Para la empresa San José, sostiene una situación favorable en lo inmediato, ya que puede continuar operando sin reincorporar a los trabajadores. Para la UTA, en cambio, representa un revés en el corto plazo.

En paralelo al frente judicial, este viernes se desarrollará una audiencia en la Secretaría de Trabajo con el objetivo de reunir a las partes e intentar avanzar en una salida negociada al conflicto por los puestos laborales.