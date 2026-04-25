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Polémica por la aparición de entradas de reventa para la final del Mundial a más de 2 millones de dólares

El sitio oficial de mercado de reventa autorizado por la federación internacional vende entradas un precio de USD 2.299.998,85 cada una.

25 de abril 2026 · 16:03hs
Polémica por la aparición de entradas de reventa para la final del Mundial a más de 2 millones de dólares

Polémica por la aparición de entradas de reventa para la final del Mundial a más de 2 millones de dólares

Cuatro entradas para la final de la Copa Mundial 2026, que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, han sido anunciados en el sitio oficial de mercado de reventa autorizado por la federación internacional a un precio de USD 2.299.998,85 cada uno.

El torneo, que será coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, enfrenta crecientes cuestionamientos por el acceso y el costo de las entradas, según informó el medio británico Sky News.

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Venta de entradas

A diferencia de ediciones anteriores, donde la FIFA exigió que las entradas revendidas no superaran el valor original, el mundial de 2026 marca un cambio radical en la política de boletería: este año, la FIFA permite la libre fijación del precio en Estados Unidos y Canadá para entradas revendidas, ya que la reventa es legal en ambos países. En consecuencia, la federación internacional cobra una comisión del 15% tanto al comprador como al vendedor en cada transacción. Por este esquema, si llegara a concretarse la venta de una sola de las cuatro entradas a ese valor, la FIFA recibiría USD 600.000 únicamente en concepto de comisiones, según los cálculos señalados por Sky News.

La legalidad de la reventa y la ausencia de límites en los precios no se extienden a México, donde la legislación y las condiciones del portal oficial restringen la reventa a valores nominales o inferiores y requieren que los compradores sean ciudadanos mexicanos. En contraste, otras entradas de la misma sección de categoría 1 —detrás de una de las porterías del estadio con capacidad para 82.500 personas— pueden encontrarse en el mismo portal por USD 16.098. Esta diferencia de precio, autorizada por el sistema, ha intensificado la percepción de desigualdad entre quienes pueden acceder a un asiento de privilegio y el público general.

Legalidad

Las críticas también apuntan a la justificación institucional detrás de los precios. El presidente de la federación, Gianni Infantino, declaró en un evento de Semafor que desconocía la legalidad de la reventa en Estados Unidos antes de comenzar el proceso, pero defendió las tarifas actuales al describir al campeonato como “un mercado muy especial”. Infantino destacó, además, el carácter sin fines de lucro de la organización y la reinversión de las ganancias: “Lo que mucha gente no sabe, porque claro que generamos miles de millones en una Copa Mundial, la gente no sabe que la FIFA es una organización sin fines de lucro, lo que significa que todos los ingresos que generamos, los invertimos en la organización del fútbol, en 211 países de todo el mundo. Tres cuartas partes de ellos probablemente no podrían haber organizado fútbol sin las subvenciones que pudimos darles, así que siempre intentamos encontrar el equilibrio adecuado”.

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