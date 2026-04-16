El ministro de Justicia nombró a su hermano como jefe de Gabinete Se trata de Esteban Mahiques y su designación se informó a través del Boletín Oficial donde se indicó además que el cargo será “ad honorem”. 16 de abril 2026 · 08:04hs

El doctor Esteban Mahiques, hermano de Juan Bautista, fue oficializado este jueves como titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia de la Nación, cargo que, según se indicó, será “ad honorem”.

“Desígnase con carácter ‘ad honorem’, a partir del 6 de marzo de 2026, en el cargo de Titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia al doctor Esteban Mahiques”, señaló el decreto 251/2026 publicado en el Boletín Oficial.

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LEER MÁS: Javier Milei le tomó juramento a Juan Bautista Mahiques La oficialización de la designación fue firmada por el presidente Javier Milei y el titular del Ministerio de Justicia y la misma señaló que la función de Esteban Mahiques comenzó a regir el pasado 6 de marzo de 2026 debido a que Juan Bautista Mahiques asumió en el cargo a comienzos de dicho mes.