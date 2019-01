A un mes del femicidio de Soledad Monje aún no hay detenido ni imputado

Se cumplió ayer un mes del femicidio de Marina Soledad Monge en Chajarí. La mujer de 34 años fue ultimada a puñaladas entre la noche del sábado 1º y la madrugada del domingo 2 de diciembre. En la investigación, desde la Policía se afirmó que el hecho quedó muy cerca de ser esclarecido y que se reunieron pruebas claves para detener e imputar al sospechoso. Sin embargo, desde la Fiscalía aún no se ha avanzado en el arresto, mientras se esperan por resultados de pericias clave. La mujer de 34 años fue ultimada a puñaladas entre la noche del sábado 1º y la madrugada del domingo 2 de diciembre. En la investigación, desde la Policía se afirmó que el hecho quedó muy cerca de ser esclarecido y que se reunieron pruebas claves para detener e imputar al sospechoso. Sin embargo, desde la Fiscalía aún no se ha avanzado en el arresto, mientras se esperan por resultados de pericias clave.





Clara Casafú, madre de la víctima, dialogó con Canal 4 de la localidad del Departamento Federación, y afirmó: "Se cumplió un mes del asesinato de mi hija, y la verdad que hasta el momento yo no sé nada". "Quiero que la Justicia haga algo lo antes posible. Me dijeron que, ante cualquier novedad, me iban a avisar, pero todavía no me dijeron nada", lamentó.





Embed Cabe recordar que la mujer salió aquel sábado de su casa junto a su hija de 3 años. Se encontró con el asesino, quien luego dejó a la niña deambulando sola en la calle. La menor fue encontrada y al día siguiente el cuerpo de la víctima fue hallado en la zona norte de Chajarí.









"El martes la recordamos en una misa en la que también pedimos para el pronto esclarecimiento de su muerte", dijo Clara, al tiempo que reclamó: "Quiero saber qué pasó con esta gurisa, más que nada porque dejó a tres nenes que están sufriendo y yo, como madre, quiero justicia (...) Quiero saber por qué hicieron esto con una persona que era buena".









Sobre la posibilidad de patrocinio por parte del abogado Juan Labriola, Casafú manifestó: "Él quedó en ir a la Fiscalía para averiguar y se comprometió a decirnos si hay alguna novedad. Nos dio esperanzas, pero vamos a ver".





"Según la Policía el caso está resuelto, pero yo soy su madre y veo que no es así. No sé nada al respecto", expresó Clara.





En la casa del sospechoso se hallaron restos de sangre que son analizados, y hay pruebas que desmienten su versión.