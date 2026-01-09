La oferta que cambió el destino de Hernán Rivero

Hernán Rivero planificó su futuro en Uruguay. Tras finalizar su contrato en Chacarita acordó de palabra su incorporación en un equipo que compite en el Torneo de Primera División del vecino país. Un llamado que modificó los planes. Rubén Forestello le comunicó su deseo de sumarlo a Patronato para competir en la temporada 2026 de la Primera Nacional.

La oferta fue seductora para el atacante nacido en Paso de los Libres, Corrientes. Solicitó 48 horas para responder. En ese periodo les agradeció a los directivos del elenco uruguayo la propuesta laboral, pero su premisa era retornar a Argentina para buscar el ascenso a la Liga Profesional con el equipo que sorprendió al país y al continente al coronarse campeón de la Copa Argentina en la temporada 2022.

Sorteado este obstáculo el Tanque transmitió su intención de formar parte del proyecto que encabeza Forestello en el elenco de barrio Villa Sarmiento. “El llamado del Yagui fue fundamental. Le pedí unos días para destrabar una situación porqué tenía acordada mi incorporación en otro lugar . Pedí disculpas en Uruguay, donde por suerte me entendieron. Ahora estoy contento de formar parte del plantel de Patronato”, relató Rivero, en diálogo con Ovación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubPatronatoOf/status/2003880871325991401&partner=&hide_thread=false #FútbolProfesional | Hernán Rivero es nuevo jugador Rojinegro



El delantero, de reciente paso por Chacarita Juniors, se suma al plantel profesional de cara a la próxima temporada.



El jugador selló su vínculo con la institución hasta diciembre de 2026



¡Bienvenido al Más… pic.twitter.com/ZZgS9Z9XTM — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) December 24, 2025

La insistencia de Rubén Forestello fue determinante en la decisión final del goleador

En reiterados procesos Forestello aspiró contar con los servicios del atacante de 33 años. Ese deseo se cristalizó en el inicio de su segundo ciclo en el Rojinegro. “Si bien nunca fui dirigido por él siempre me llamó para sumarme a sus equipos. Me han hablado muy bien de él, las ganas que tiene también él de estar acá, de formar un gran plantel y sobre todo un gran grupo, que es lo importante para conseguir cosas grandes en cualquier nivel”, explicó.

El entrenador insistió para que el ex-goleador de Chacarita, All Boys, Gimnasia de Jujuy y Peñarol de Uruguay, entre otros equipos, ocupe la vacante producida por la salida de Alan Bonansea. “Fueron varias llamadas que realizó el Yagui. Quería saber como era mi situación. En un primer momento le dije que mi idea era quedarme en Uruguay porque a fines de julio o principio de agosto tendremos familia con mi esposa. Era todo muy reciente. Le pedí dos días para convencerla ya que ella es uruguaya. Le convencí de venir, le gustó muchísimo la ciudad por lo que le mostré. Estamos los dos muy convencidos y con muchas ganas”, resaltó.

Los últimos meses en su estadía en Chacarita fueron intensos. Esto fue evaluado por Rivero a la hora de tomar una decisión sobre su futuro. Aunque el atacante es consciente que Paraná garantiza un ritmo de vida que se asemeja a las necesidades de su familia. “Cuando recibí la propuesta de Patronato le expliqué a mi señora las diferencias entre el ritmo de vida entre Buenos Aires y el interior. El 2025 fue un año difícil desde lo deportivo, especialmente la última parte de la temporada por como se vive el fútbol en Chacarita. Sé que viviendo en Paraná vamos a estar muy bien, muy tranquilos, me van a tratar bien y a ella también. Para el futbolista estar cómodo y tener la cabeza tranquila es fundamental”, subrayó.

Hernán Rivero quiere sumarse a la lista de grandes artilleros del Rojinegro

Desde la llegada al profesionalismo Patronato gozó de la capacidad goleadora de sus atacantes. El Rojinegro fue una buena vidriera para aquellos artilleros que exhibieron el dorsal número 9. Este dato sedujo al Tanque, quien también remarcó otro punto que fue importante a la hora de modificar su destino.

“Competir en el fútbol argentino seduce a cualquier futbolista”, aseveró Rivero, quien a lo largo de su carrera exportó goles al Alajuelense de Costa Rica, Sportivo Luqueño de Paraguay, Correcaminos y Celaya México, Deportivo Pasto de Colombia, Palestino de Chile y Peñarol, Montevideo Wanderes y River Plate de Uruguay. “Jugué mucho tiempo en otros países y no hay como el fútbol argentino de competencia, de pasión, como se vive en Argentina, no lo viví en ningún lado. Por eso el llamado al Yagui fue fundamental para que firme en Patronato. Él me convenció y quería estar acá”, afirmó.

En un puñado de entrenamientos en la capital entrerriana Rivero observó un ambiente armónico, acorde para llevar adelante el proceso de formación del modelo 2026 de Patronato. “Observó mucha tranquilidad y mucha paz en los primeros días de entrenamiento. Me recibieron muy bien. Uno tiene que estar feliz, contento, pero especialmente convencido del lugar donde se encuentra”, resaltó.

Esa tranquilidad permite dar vuelta la página al capítulo que escribió en Chacarita. Rivero fue una de las figuras del Funebrero que, en la primera rueda de la fase regular, se ubicó en los primeros escalones de la Zona B. En la segunda mitad del certamen el equipo ingresó en una meseta que lo marginó de los puestos de pelea por el salto de categoría. “Chacarita es un club donde se vive con mayor intensidad. En realidad en Argentina se vive el fútbol de esta manera. Uno tiene que estar convencido de dónde está, yo estoy convencido de la decisión que adopté al aceptar la propuesta de Patronato. Esto es fundamental para hacer un gran año”, indicó.

Hernan Rivero Patronato Prensa Patronato

En Patronato comienza un nuevo capítulo de su carrera

En barrio Villa Sarmiento el delantero no buscará desquitarse de lo experimentado en la temporada pasada. En el nuevo desafío la ilusión se renueva. La energía estará centralizada en el presente y en el futuro inmediato, soltando el pasado reciente. “Lo que sucedió en Chacarita fue algo difícil que nos tocó pasar a nivel del grupo ya que se dieron los resultados que exige el club. También fue un año político en la institución y es entendible un poco todo lo que sucedió. Pero más allá de eso no vine a Patronato en busca de revancha, sino que vine con mucha ilusión y confianza. Mi puesto es muy clave. Estoy convencido en hacer una gran pretemporada que es fundamental”, se entusiasmó.

Al momento de hablar de objetivos, optó por respetar el proceso transitando cada paso. “Debemos hacer una pretemporada, construir un grupo fuerte al que no le entren balas. Esto es lo principal porque el grupo fuerte es el que gana cosas importantes para buscar el premio que todo queremos”, apuntó, sin mencionar el término ascenso. “No lo menciono porque es el anhelo de todo. Pero los grupos fuertes con los que obtienen objetivos importantes. Hay que hacer una base importante en la pretemporada buscando el camino que a fin de año nos lleve al objetivo”, cerró.