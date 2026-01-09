Patronato tiene un nuevo jugador para la temporada 2026 de la Primera Nacional. Se trata del delantero Renzo Reynaga, de último paso por Gimnasia y Tiro de Salta, quien llegará a Paraná durante la noche de este viernes y se pondrá a disposición del cuerpo técnico encabezado por Rubén Forestello.
Renzo Reynaga es nuevo jugador de Patronato
El delantero de 26 años y de último paso por Gimnasia y Tiro de Salta se suma al Santo. Es la octava incorporación de Patronato.
9 de enero 2026 · 18:43hs
El santacruceño de 26 años realizó inferiores en Rosario Central y luego jugó en Boca Unidos de Corrientes, Juventud Unida de Gualeguaychú, Deportivo Morón y Estudiantes de Río Cuarto.
Reynaga es la octava incorporación del equipo Rojinegro. Anteriormente habían llegado Agustín Araujo, Franco Meritello, Federico Bravo, Tomás Attis, Hernán Rivero, Nahuel Genéz y Facundo Heredia.