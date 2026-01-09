Renzo Reynaga es nuevo jugador de Patronato

El delantero de 26 años y de último paso por Gimnasia y Tiro de Salta se suma al Santo. Es la octava incorporación de Patronato.

Patronato tiene un nuevo jugador para la temporada 2026 de la Primera Nacional. Se trata del delantero Renzo Reynaga, de último paso por Gimnasia y Tiro de Salta, quien llegará a Paraná durante la noche de este viernes y se pondrá a disposición del cuerpo técnico encabezado por Rubén Forestello.