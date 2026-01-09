Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Renzo Reynaga es nuevo jugador de Patronato

El delantero de 26 años y de último paso por Gimnasia y Tiro de Salta se suma al Santo. Es la octava incorporación de Patronato.

9 de enero 2026 · 18:43hs
Patronato tiene un nuevo jugador para la temporada 2026 de la Primera Nacional. Se trata del delantero Renzo Reynaga, de último paso por Gimnasia y Tiro de Salta, quien llegará a Paraná durante la noche de este viernes y se pondrá a disposición del cuerpo técnico encabezado por Rubén Forestello.

El santacruceño de 26 años realizó inferiores en Rosario Central y luego jugó en Boca Unidos de Corrientes, Juventud Unida de Gualeguaychú, Deportivo Morón y Estudiantes de Río Cuarto.

El delantero Hernán Rivero tenía acordado su futuro en Uruguay. Los constante llamados de Rubén Forestello motivaron su llegada a Patronato.

La oferta que cambió el destino de Hernán Rivero

Reynaga es la octava incorporación del equipo Rojinegro. Anteriormente habían llegado Agustín Araujo, Franco Meritello, Federico Bravo, Tomás Attis, Hernán Rivero, Nahuel Genéz y Facundo Heredia.

