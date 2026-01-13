Un médico de Gualeguaychú, suspendido e investigado por publicaciones antisemitas.

Miqueas Martínez Secchi, oriundo de Gualeguaychú, es médico residente en el Hospital General José de San Martín de La Plata y fue suspendido luego de difundir en redes sociales una serie de mensajes de contenido antisemita. En esas publicaciones sostuvo que a los integrantes de la comunidad judía "no hay que cortarles el prepucio", sino "cortarles la yugular y la carótida de lado a lado".

Tras la difusión pública de esos dichos, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se pronunció a través de la red social X. "Cualquier mensaje agresivo o de falta de respeto por la vida humana es incompatible con la práctica sanitaria y particularmente de la medicina. Son valores fundamentales de la formación como profesional de la salud" , afirmó.

De Gualeguaychú a la suspensión: un médico bajo investigación por mensajes de odio

Miqueas Martínez Secchi (1).jpeg

El funcionario remarcó además que "la salud es uno de los bienes esenciales de la sociedad" y subrayó la necesidad de mantener una postura firme frente a cualquier forma de discriminación. "Es indispensable ser tajante en contra de todo hecho de discriminación y de racismo. Como es de público conocimiento, se conocieron mensajes difundidos por redes que contienen contenidos antisemitas. El mismo repudio corresponde en cualquier caso de racismo contra comunidades originarias, islámicas o cualquier etnia, identidad sexual o religiosa", expresó.

En ese marco, Kreplak informó que el médico residente del Hospital San Martín de La Plata "se encuentra suspendido y en un proceso de investigación administrativa y judicial". Según precisó, el caso será evaluado por un comité ético, técnico y profesional que deberá determinar si corresponde que el profesional continúe o no con su proceso de formación. La medida, explicó, también se apoya en "otros comportamientos previos" que adquirieron relevancia pública.

El caso tomó estado público luego de que el analista internacional Daniel Lerer viralizara el contenido el domingo a través de la red social X. "El Miqueas que llama a cortar la yugular de los judíos, y que borró su cuenta, es residente de terapia intensiva del Hospital General José de San Martín de La Plata. Imagino que ya mismo tomarán cartas en el asunto las autoridades, pero que las redes hagan lo suyo", escribió.

La decisión del Ministerio de Salud bonaerense se produjo también tras la denuncia presentada por el abogado Jorge Monastersky contra Martínez Secchi. En la presentación judicial se lo acusa por la posible comisión de delitos de acción pública, entre ellos instigación pública a cometer homicidio, incitación al odio y a la violencia, amenazas y apología del delito.

La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N°6 de Comodoro Py, actualmente subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti. El expediente continúa en trámite y el caso permanece en desarrollo.

Martínez Secchi nació en Gualeguaychú, Entre Ríos, y actualmente reside en la ciudad de La Plata. Cursó sus estudios secundarios en el Instituto Pío XII y se recibió de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en 2022. En octubre de 2024 había realizado un posteo en redes sociales contra el presidente Javier Milei y el desfinanciamiento universitario.

"A lo largo de mi carrera fui formándome de la mano de docentes que le dedicaron un tiempo considerable de sus vidas a la formación de futuros profesionales, como es mi caso. Y no solo tengo el orgullo de haber egresado de la universidad pública, sino también de haber ejercido el rol de docente durante cuatro años en neurofisiología, endocrinología y fisiología digestiva, pasando la llama sagrada del conocimiento que me fue prestada a profesionales que hoy en día se encuentran ejerciendo esta profesión", escribió en aquella oportunidad.

En ese mismo mensaje sostuvo que "el nefasto gobierno de Javier Milei busca asiduamente recortar el presupuesto universitario", lo que (según expresó) agravaría las desigualdades y limitaría el acceso a la educación superior. "La educación no es un privilegio ni mucho menos un negocio. Nuestra conquista más grande fue que la universidad se llenara de hijos de obreros, donde antes solamente se admitía la élite social argentina", afirmó.

Y concluyó: "Yo fui, me formé y egresé. Vos también. Tus amigos y amigas también. Pero las futuras generaciones, ¿podrán? La universidad pública, gratuita y de calidad es un orgullo y un derecho al que no podemos permitirnos renunciar. La gente no 'cae' en la universidad pública, sino que la elige por su excelencia. El sistema educativo público, accesible y de calidad se defiende, para seguir formando un futuro común".

En sus redes sociales, donde mantiene activos perfiles en Threads, Instagram y Facebook, solía compartir imágenes con sus mascotas, postales de sus días de estudio en la UBA, fotos con la camiseta de la selección argentina y banderas de Boca Juniors, además de publicaciones vinculadas a videojuegos.