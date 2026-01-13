Se concretó en el hospital San Martín de Paraná la primera donación de órganos del año Cuatro personas en lista de espera se benefician con diversos trasplantes en la primera donación de órganos del año. 13 de enero 2026 · 15:31hs

Se concretó en el hospital San Martín de Paraná la primera donación de órganos del año

Este martes, en la ciudad de Paraná, un equipo médico quirúrgico del Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Entre Ríos (Cucaier), llevó adelante el primer proceso del año de donación de órganos para trasplantes. Cuatro personas en lista de espera se beneficiarán.

Gesto solidario Se concretó en el hospital San Martín de Paraná la primera donación de órganos del año. De esta manera, cuatro personas en lista de espera se benefician con diversos trasplantes, gracias al gesto solidario de otra familia entrerriana. Se trata del primer proceso del año en la provincia, del cual participó el equipo médico-quirúrgico del Cucaier, dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos.

Un médico de Gualeguaychú, suspendido e investigado por publicaciones antisemitas El Premate reunió a más de 100 artistas y definió finalistas en Maciá

LEER MÁS: Donación de órganos en Entre Ríos: en nueve meses, ya se alcanzó el 70% de los operativos realizados en 2024 Desde la cartera sanitaria se destacó la experiencia y compromiso de todo el personal del hospital San Martín, que acompaña cada proceso de donación. Como así también a los Bomberos Voluntarios de Paraná y las fuerzas policiales que facilitan cada uno de los operativos. Las autoridades sanitarias y los equipos técnicos agradecieron a la familia donante en nombre de las personas trasplantadas, sus afectos y de toda la sociedad.