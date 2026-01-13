Uno Entre Rios | La Provincia | Rogelio Frigerio

Rogelio Frigerio trazó lineamientos para 2026

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio hizo un balance de su gestión. Para el 2026 se compromete con la obra pública, mejores servicios, infraestructura y contratos

13 de enero 2026 · 14:36hs
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este martes una nueva reunión de gabinete, en la que se analizaron los objetivos cumplidos durante los dos primeros años de gestión y se plantearon las principales acciones planificadas para 2026.

Luego del encuentro, que se llevó a cabo en el Salón de los Gobernadores, con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; y miembros del gabinete, el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, precisó que "se hizo un repaso de los objetivos cumplidos en estos dos primeros años de gestión, especialmente en materia de ordenamiento del gasto y eficientización del Estado, y se plantearon las acciones previstas para 2026, donde hay un trabajo importante por delante".

LEER MÁS: Entre Ríos fue una de las provincias beneficiadas por los fondos girados por Nación

Por otro lado, el funcionario comentó que también se realizó "una evaluación del desarrollo de las fiestas populares, que son numerosas en Entre Ríos, nos llenan de orgullo y cuentan con el acompañamiento de la provincia". En ese sentido, destacó que "la evaluación fue muy positiva respecto de lo que viene sucediendo en cada una de ellas". Además, señaló que el gobernador subrayó la importancia de la conmemoración del próximo 3 de febrero, en el contexto del homenaje a Justo José de Urquiza y a la Batalla de Caseros, un hecho histórico clave para los entrerrianos y muy significativo para la gestión provincial.

Asimismo, indicó que se abordaron "los temas vinculados a la infraestructura, el estado de las obras en marcha y las proyectadas, así como todas las cuestiones necesarias para avanzar con aquellas iniciativas para las que se está gestionando financiamiento internacional ante organismos multilaterales de crédito".

Ruta 26 obras públicas Entre Ríos trabajo (2)

En cuanto a las tareas previstas para 2026, Boleas señaló que "el eje central será continuar con el ordenamiento y la eficiencia del Estado, mejorar y brindar servicios de mayor calidad, cuidando el uso de los recursos, desde la licitación de medicamentos hasta la optimización de los contratos vigentes, entre otros aspectos".

Finalmente, remarcó que se pondrá "un fuerte énfasis en la ejecución de la obra pública y en todos los proyectos en marcha, para los cuales ya contamos con autorización y sobre los que debemos seguir trabajando para asegurar el financiamiento internacional".

