El Premate reunió a más de 100 artistas y definió finalistas en Maciá

13 de enero 2026 · 14:51hs
La ciudad de Maciá fue sede este lunes de una nueva instancia del Premate, el certamen que selecciona a los artistas que formarán parte de la 35ª Fiesta Nacional del Mate. La jornada se desarrolló en el Predio Multieventos y reunió a más de 100 artistas en escena, en una tarde que combinó folklore, tango, cumbia, tropical y danza, con una importante respuesta del público.

Fue la primera vez que el Premate se realizó en Maciá y la convocatoria marcó el interés regional por esta propuesta cultural. En total se presentaron 29 propuestas, con participación de grupos y solistas de Maciá, Nogoyá, Basavilbaso, General Ramírez, Villaguay, Viale, Rosario del Tala, General Galarza, Paraná, Concordia y Urdinarrain.

El jurado estuvo integrado por los músicos Daniel Liva y Wilton Osan, y la bailarina y coreógrafa Florencia Seidel, quienes evaluaron las presentaciones y seleccionaron a las cinco propuestas que competirán en la final del Premate. En la categoría rock/pop fue elegido Aguacil; en cumbia/tropical, Grupo Electrógeno; en folklore/tango, Bembé; en danza conjunto, Estudio Mariana Retamar; y en danza pareja, Paula Isaurralde y Cristian Álvarez.

El cronograma del Premate continuará el 22 de enero en Villaguay, en el Balneario Municipal. La final se realizará los días 4 y 5 de febrero en Sala Mayo, en Paraná, y definirá quiénes subirán al escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez durante la Fiesta Nacional del Mate, prevista para el 6 y 7 de febrero.

Durante la jornada estuvieron presentes autoridades provinciales y municipales. El viceintendente de Paraná, David Cáceres, agradeció al intendente de Maciá, Ariel Müller, por recibir el certamen y destacó el valor del trabajo conjunto entre localidades con tradición festivalera. “Buscábamos pueblos hermanos para desarrollar esta instancia y revalorizar nuestras raíces culturales, que es el espíritu de nuestros festivales”, señaló.

Por su parte, Müller destacó la importancia del evento para la ciudad y la región. “Para nosotros los festivales son una inversión que genera movimiento económico y, al mismo tiempo, acercan propuestas culturales de calidad a los vecinos”, afirmó.

El jefe de Gabinete de Paraná, Santiago Halle, remarcó que la Fiesta Nacional del Mate se concibe como un evento cultural integral, que incluye no solo los shows centrales, sino también actividades como el Premate, el Concurso de Cebadores y Mateando. En la misma línea, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, valoró la elección de Maciá como sede y subrayó la convocatoria lograda, con público de distintas localidades.

Entre los artistas seleccionados, Mariana Retamar, del estudio de danza que lleva su nombre, expresó su emoción por haber llegado a la final y explicó que la coreografía presentada “cuenta la historia de mujeres pescadoras que muchas veces quedan invisibilizadas”. En tanto, Elián Benedetto, vocalista de Aguacil, destacó al Premate como una oportunidad clave para bandas del interior y valoró el rol de los municipios en la generación de estos espacios.

