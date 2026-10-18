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Axel protagonizó una noche mágica en el Teatro 3 de Febrero de Paraná

A sala llena, el cantautor argentino Axel presentó su “Así Vivir Tour”. Fanáticas de distintas localidades entrerrianas acompañaron la noche

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

18 de octubre 2026 · 07:28hs
A sala llena

A sala llena, el cantautor argentino Axel presentó su “Así Vivir Tour”. Fanáticas de distintas localidades entrerrianas acompañaron la noche
A sala llena

A sala llena, el cantautor argentino Axel presentó su “Así Vivir Tour”. Fanáticas de distintas localidades entrerrianas acompañaron la noche
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A sala llena, el cantautor argentino Axel presentó su “Así Vivir Tour”. Fanáticas de distintas localidades entrerrianas acompañaron la noche
A sala llena

A sala llena, el cantautor argentino Axel presentó su “Así Vivir Tour”. Fanáticas de distintas localidades entrerrianas acompañaron la noche

El Teatro 3 de Febrero se llenó de voces, carteles y emoción. Desde distintas localidades entrerrianas llegaron fanáticas dispuestas a reencontrarse con Axel, cantar sus canciones y demostrarle cuánto significa su música en sus vidas. El viernes por la noche, el cantautor argentino ofreció un espectáculo a sala llena en Paraná, en el marco de su Así Vivir Tour, en una función que tuvo clima de celebración y dejó en evidencia un vínculo construido a lo largo de muchos años.

Axel y sus fanáticas protagonizaron una noche inolvidable en el Teatro 3 de Febrero

Axel repasó sus grandes éxitos y presentó canciones de Vuelve, su último álbum, en un recorrido que combinó momentos de energía, romanticismo y emoción. Pero la noche no se limitó a escuchar los temas que el público conoce de memoria. Entre canción y canción, el artista conversó con los presentes, compartió palabras y se tomó el tiempo para conectar con quienes habían llegado desde distintos puntos de la provincia para acompañarlo.

El cariño de sus seguidoras

Las letras ocuparon un lugar central. Esas historias de amor, encuentros, despedidas y sentimientos que atraviesan generaciones volvieron a cobrar vida en las voces de un teatro que cantó junto al artista. Para muchas de las personas presentes, las canciones de Axel acompañan recuerdos personales, etapas de la vida y momentos que quedaron unidos para siempre a una canción.

“Axel me acompaña hace años. Sus letras me emocionan, es un gran poeta”, dijo Camila, de Oro Verde, que disfrutó del concierto y volvió a encontrarse con esas composiciones que la acompañan desde hace tiempo.

La admiración también se transmitió entre generaciones. Madres, hijas y abuelas compartieron la función, en una postal que reflejó el carácter familiar del espectáculo. “Amamos a Axel, vine con mi mamá y mi abuela. Todas somos fanáticas suyas. Él es como parte de nuestra familia”, contó Jésica, de Anacleto Medina.

Los carteles dedicados al cantante fueron otra muestra del cariño que despertó su visita. Las fanáticas acompañaron cada interpretación y celebraron la posibilidad de tenerlo nuevamente en Paraná. Desde el escenario, Axel respondió con cercanía y mantuvo un diálogo constante con el público, en sintonía con esa relación que él mismo define como familiar después de más de 25 años de trayectoria.

Otro de los momentos destacados de la noche llegó cuando Axel invitó a subir al escenario a Enzo Barzola, reconocido cantante y músico de cumbia de Paraná. La participación del artista local sumó una sorpresa al espectáculo y tendió un puente entre el músico visitante y la escena musical de la ciudad, en una noche que también tuvo espacio para celebrar el talento entrerriano. “Siempre que viajo me gusta darle lugar a los artistas locales para que la gente tenga la oportunidad de conocerlos. Hace unos días vi un mensaje de Enzo y me encantó la idea de poder cantar juntos esta noche”, dijo Axel con la simpatía que lo caracteriza.

La participación del músico local se sumó a una noche en la que la cercanía fue una constante. Axel no solo cantó sus grandes éxitos: también abrió espacios para la sorpresa, el intercambio y la participación de quienes estaban en la sala. Esa combinación terminó de darle forma a una fiesta en la que convivieron la emoción de las canciones, el entusiasmo de las fanáticas y el orgullo de disfrutar de un artista de Paraná en el escenario.

Además, sobre el final, el artista abrió un espacio para escuchar los pedidos de los presentes y armó un popurrí de canciones a partir de los temas que le iban sugiriendo. La escena reunió a todos en un mismo coro y le dio al cierre un tono espontáneo y emotivo: canciones elegidas por quienes las hicieron propias, interpretadas en una noche compartida.

El concierto confirmó que el vínculo entre Axel y su público sigue creciendo con el paso del tiempo. En el Teatro 3 de Febrero, las canciones funcionaron como un puente entre distintas generaciones y experiencias, con un artista dispuesto a conversar, escuchar y recuperar temas que guardan un significado especial para sus seguidores.

Así, entre clásicos, pedidos inesperados y voces que se mezclaron de punta a punta de la sala, Paraná vivió una verdadera fiesta. Una de esas noches en las que el espectáculo no termina cuando suena la última canción, porque lo que queda es el recuerdo de haber cantado juntos y de encontrar, en una letra, algo de la propia historia.

“Viajamos desde Nogoyá para verlo. Él es mi ídolo, es parte de mi familia. Es cercano a su público, nos conoce, es amable y además es un gran artista. ¿Cómo no amarlo? Es puro talento, amabilidad y siempre está atento a nosotras”, cerró María del Carmen.

LEER MÁS: Axel: "Tengo una relación con el público muy de familia"

Axel Teatro 3 de Febrero noche Paraná
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