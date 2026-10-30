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Paraná: aceptó una pena leve por una millonaria saga de estafas con viajes turísticos

Carina Spahn admitió su responsabilidad tras defraudar a más de una veintena de damnificados por un monto millonario en falsos paquetes vacacionales.

30 de octubre 2026 · 12:21hs
Paraná: aceptó una pena leve por una millonaria saga de estafas con viajes turísticos

Foto UNO/Delfina Silva
Paraná: aceptó una pena leve por una millonaria saga de estafas con viajes turísticos

Foto UNO/Gonzalo Nuñez
Paraná: aceptó una pena leve por una millonaria saga de estafas con viajes turísticos

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Un proceso judicial por fraudes turísticos reiterados está cerca de su fin con una sentencia condenatoria luego de que la imputada, Carina Spahn, reconociera formalmente su responsabilidad en seis hechos delictivos que afectaron a numerosos damnificados de varias localidades entrerrianas. La jueza Carolina Castango dará a conocer su resolución en los próximos días. El acuerdo presentado por la fiscalía, la querella y la defensa oficial establece una pena de dos años de prisión de ejecución condicional bajo la obligación de cumplir estrictas reglas de conducta durante un período de tres años.

La causa judicial agrupó una serie de maniobras fraudulentas desplegadas bajo la misma modalidad operativa: la oferta engañosa de viajes turísticos hacia diversos destinos nacionales e internacionales que nunca se concretaron. Según se acreditó en la audiencia, el accionar indujo a error a los compradores, provocando un perjuicio patrimonial acumulado de $25.125.970.

Durante la audiencia, la acusada prestó su conformidad formal con los términos del acuerdo presentado por las partes. La conducta fue encuadrada en el delito de estafa reiterada (artículo 172 del Código Penal argentino). El tribunal constató que la imputada comprendió la imputación y prestó su consentimiento tanto para la calificación jurídica como para la sanción acordada.

Al tratarse de una pena de ejecución condicional, la condenada no cumplirá prisión efectiva de modo inmediato, siempre que respete las condiciones fijadas. No obstante, se advirtió expresamente que cualquier violación no justificada de las pautas impuestas derivará en la inmediata conversión de la sanción en prisión de cumplimiento efectivo.

LEER MÁS: Denunciada por estafa rompió el silencio: "No estafé a nadie, la semana que viene se hacen las devoluciones"

Reglas de conducta y pautas de supervisión

El acuerdo penal fijó un plazo de tres años de reglas de conducta durante los cuales la sancionada deberá establecer un domicilio real verificado y mantenerlo, y la realización de trabajos no remunerados en favor de una institución de bien público, con supervisión de la Oficina de Medidas Alternativas.

Desglose de los seis hechos defraudatorios

La investigación penal reconstruyó en detalle los seis episodios delictivos que integraron la maniobra:

-Hecho 1 - Mendoza: Ofrecimiento de un paquete a la capital mendocina. Hubo dos damnificados:. El perjuicio fue de $2.712.000.

-Hecho 2 - Merlo y Villa Carlos Paz: Itinerario combinado a San Luis y Córdoba. Un damnificado por un perjuicio de $978.741.

-Hecho 3 - Cataratas del Iguazú: excursiones al destino misionero. Cinco damnificados por un monto total de $5.305.534.

-Hecho 4 - Catamarca, La Rioja y San Juan: circuito turístico regional. Hubo nueve damnificados: por un perjuicio de $6.995.725.

-Hecho 5 - Perú: paquete internacional. Hubo dos damnificados por un monto de $2.753.370.

-Hecho 6 - México: Paquete internacional. Hubo dos damnificados. El monto del perjuicio fue de $6.380.600.

Así las cosas, el monto global de las maniobras ilícitas superó los 25 millones de pesos, reflejando el severo impacto patrimonial sobre los afectados.

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