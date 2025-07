Denunciada por estafa rompió el silencio: "No estafé a nadie, la semana que viene se hacen las devoluciones"

UNO se contactó con Spahn, quien respondió que se encuentra con problemas de salud: "Estoy con un problema de salud. No me estoy escondiendo. Por problemas personales de salud no he podido cumplir con el servicio. No estafé a nadie. Y a partir de la semana que viene se hacen las devoluciones".

También se refirió a una acusación antigua que resurgió en redes, por una presunta extorsión a un familiar: "Respecto de lo que circula de una amenaza y extorsión a mi tío en 2002. Ese caso está cerrado y aclarado. Salí libre de culpa y cargo y la Policía debió indemnizarme por mal procedimiento".

Spahn, quien vive en Colonia Ensayo, insistió en que no tiene intención de ocultarse ni de cometer delitos: "No estoy bien de salud, estoy esperando mañana un turno con el neurólogo, por eso, frente a todas estas cosas yo no puedo esperar, no puedo no contestar. Nunca tuve la intención de estafar a nadie, a nadie se estafó, ni voy a hacer ninguna cosa ilícita, es más, vivo adelante de una comisaría, yo no me escondo de nadie".

Y agregó: "Si no he atendido es porque sinceramente mi estado de salud no es el óptimo. Se les va a reintegrar absolutamente a toda la gente, todo porque no tengo intención de estafar a nadie, sino que he tenido un problema que me impidió salir. Ya van a tener todos los certificados médicos, pero estoy a disposición de quien sea".

Finalmente, remarcó: "Quiero que quede claro, muy claro: a nadie estafé, ni voy a estafar. A todos se les va a reintegrar".

El paquete promocionado

El paquete promocionado en redes incluía cuatro noches: dos en Mendoza y dos San Rafael, con excursiones a destinos como el Cerro de la Gloria, el Cristo Redentor y el Cañón del Atuel. El costo oscilaba entre $658.000 y $738.000, dependiendo de la cantidad de personas que contrataran juntas.