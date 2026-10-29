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Chocaron un transporte escolar y una camioneta en Paraná

Un transporte escolar y una camioneta chocaron esta mañana en Paraná.

29 de octubre 2026 · 08:02hs
Chocaron un transporte escolar y una camioneta en Paraná

Un momento de preocupación se vivió durante la mañana de este jueves en Paraná, cuando un transporte escolar protagonizó un choque con una camioneta tipo traffic perteneciente a una empresa distribuidora. Afortunadamente, el episodio terminó en un susto y sin lesionados.

El siniestro vial ocurrió minutos antes de las 7 en calle Juan Báez, entre Amanda Mayor y Ángela Sors. Según se informó, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido cuando, por motivos que se intentan establecer, se produjo el impacto.

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Como consecuencia del choque, el transporte escolar sufrió daños en la parte trasera izquierda, mientras que la camioneta de la distribuidora registró roturas en el sector derecho del paragolpes delantero.

Tras el incidente, acudieron al lugar efectivos policiales y personal de Bomberos Voluntarios para intervenir en el operativo.

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