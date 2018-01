Macri reconoció que "hoy dependemos del crédito externo"

A 2.585 kilómetros de distancia de allí, en Moscú el presidente Mauricio Macri pareció justificarse ante Lagarde y demostró la debilidad y limitaciones del modelo que impulsa desde su desembarco en la Casa Rosada en diciembre de 2015. En una entrevista brindada en exclusiva a Russia Today Macri admitió: "Hoy dependemos del crédito externo".





Consultado sobre el vertiginoso aumento de la deuda externa argentina Macri aseguró que desde su gobierno decidieron "que esta transición se haga de forma gradual para poder contener a todos los argentinos y darles la oportunidad de poder reinsertarse en otras tareas, en otros trabajos".





Y admitió que desde distintos sectores le exigen un ajuste aún más profundo: "Las políticas de shock en el pasado no han funcionado. Muchos me critican porque no hemos hecho ajustes como la Argentina necesitaba".