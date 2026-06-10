El actor Ricardo Darín se refirió al brutal femicidio de la adolescente cordobesa. Apuntó contra las fallas del sistema judicial y lanzó una interpelación directa a los hombres

Hay dolores que, por su brutalidad, perforan cualquier frontera. Esto quedó de manifiesto esta semana cuando Ricardo Darín, sentado en el plató del programa español Cara al show de la cadena laSexta, decidió interrumpir el tono promocional de su visita para hablar de la realidad que quema a la Argentina

Aunque el motivo inicial de su presencia en España era dialogar sobre la serie El Eternauta y la obra Escenas de la vida conyugal, el actor utilizó el micrófono para visibilizar el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyo asesinato conmovió profundamente a Córdoba y al país entero.

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Con una mezcla de indignación y tristeza, Darín no ahorró calificativos para describir la cadena de negligencias que terminó con la vida de la joven cordobesa. Según los reportes, Agostina fue secuestrada, violada, asesinada y descuartizada

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El principal sospechoso, Claudio Barrelier, ya contaba con denuncias previas por violencia de género e incluso había estado detenido, pero fue puesto en libertad. Ante este escenario, el actor fue contundente al señalar la complicidad del sistema penal: "Si esos energúmenos hubiesen hecho el trabajo que tenían que hacer, esa chica hoy estaría viva", sentenció

Agostina Vega

Para Darín, la impunidad no es solo un error administrativo, sino una falla estructural donde quienes deben aplicar la ley terminan siendo funcionales a los violentos.

Ricardo Darín "¿Qué pasa con los hombres?": la dura reflexión de Ricardo Darín tras el femicidio de Agostina Vega

El mensaje a los hombres: revisar el círculo íntimo

Lo más potente de la reflexión de Darín no fue solo la denuncia institucional, sino el foco que puso sobre la responsabilidad colectiva, especialmente de los varones. El actor lanzó una pregunta que resuena como un desafío: “¿Qué pasa con los hombres?”.

Darín propuso un ejercicio de memoria casi clínico para identificar las alarmas que a menudo se dejan pasar bajo el paraguas de la complicidad machista. Instó a revisar las charlas de café, las juntadas con amigos y, sobre todo, los grupos de WhatsApp.

"Propongo que todos tratemos de recordar en nuestro grupo de amigos si no detectamos señales de violencia que hasta nos parecían un poco graciosas, pero que van conformando una personalidad que termina siendo lo que hizo este hombre", reflexionó.

Esta interpelación se da en un contexto de persistente violencia en Argentina, donde las estadísticas indican que se cobra una víctima cada 31 horas.

Para el actor, mirar para otro lado ya no es una opción válida, y el silencio de la sociedad forma parte de la cadena que deja libres a los agresores. Durante la entrevista con el presentador Marc Giró, también se abordó la postura de ciertos sectores políticos frente a esta problemática.

Darín cuestionó con dureza el negacionismo de la violencia de género vinculado a posturas de ultraderecha.

"¿Cómo pueden negar? ¿Cómo se les ocurre?", se preguntó, asegurando que estas políticas tienden a no ser sensibles con estos temas o incluso a intentar "tacharlos" de la realidad.

Asimismo, el actor se refirió brevemente a la gestión del presidente Javier Milei, calificando el presente como un "momento bisagra" y de "reflexión profunda".

Si bien reconoció que el gobierno se ampara en ciertos parámetros económicos, manifestó su preocupación por la gente que "la está pasando realmente muy mal".

A pesar de la crisis y la intolerancia que percibe, Darín se mostró convencido de que el país saldrá adelante gracias a la calidez y la capacidad de trabajo de los argentinos.

Entre la angustia y el rol de abuelo

A pesar del tono sombrío que dominó parte de la charla por el caso de Agostina Vega, Darín también compartió momentos de su vida personal. Habló con entusiasmo de su reciente rol como abuelo de un bebé de cuatro meses, asegurando que ejerce su papel con ternura y presencia constante a pesar de la distancia.

También recordó su sólida historia de amor con Florencia Bas, con quien lleva 40 años, y bromeó sobre situaciones cotidianas con su hijo, el "Chino" Darín.

Sin embargo, el "grito" de Darín desde España queda como un recordatorio urgente para la sociedad argentina y, especialmente, para la justicia cordobesa. Su mensaje fue claro: hace falta "ponerse los pantalones largos de verdad" y actuar antes de que la inacción se cobre otra vida.