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Balotaje en Perú: habrá que esperar el resultado oficial

sin variantes: actas observadas y los votos en el exterior, inclinarían la balanza a favor de Keiko Fujimori o Sánchez.

10 de junio 2026 · 12:17hs
Balotaje en Perú: habrá que esperar el resultado oficial

Balotaje en Perú: habrá que esperar el resultado oficial

Balotaje en Perú: habrá que esperar el resultado oficial

La moneda sigue en el aire en el recuento de los votos por las presidenciales en Perú, donde la tendencia parece sonreírle a Keiko Fujimori, que recortó las diferencias con Roberto Sánchez a su mínima expresión y tiene buenas chances de tomar la delantera. Sin embargo el resultado final del balotaje presidencial entre el izquierdista Roberto Sánchez y la represenante de la derecha Keiko Fujimori, se conocerá en un plazo de dos semanas o incluso más, anunciaron las autoridades, según medios internacionales.

Con 96% de las actas escrutadas, Sánchez obtenía el 50,07% de los votos frente al 49,94% de Fujimori, según datos de este miércoles difundidos por el diario El Comercio de Lima. El escrutinio de la elección del domingo “podría demorar entre dos semanas o hasta fin de mes”, dependiendo de las observaciones a las actas que se registren, comentó el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas.

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Roberto Sánchez balotaje Perú

Para declarar un ganador, además, deberán ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 450.000 votos, lo que puede llevar días, acotó, según el sitio RFI. Las actas observadas son 1.545 y serán remitidas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su verificación.

La autoridad no descartó que el conteo se pueda extender incluso hasta inicios de julio, pues dependerá de la rapidez con que lleguen las actas del exterior y de las áreas rurales del país. Una muestra de actas de conteo rápido de dos encuestadoras privadas Ipsos y Datum arrojaron el domingo como ganador a Sánchez por menos de un punto, en empate técnico.

Los partidarios del líder izquierdista lo celebraron como una victoria en las calles. El resultado ajustado del conteo rápido motivó que Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, precisara que la muestra tiene un margen de error de 1,9%. Por ello y los factores pendientes de escrutinio “es posible que las cifras se reviertan o se amplíen”, según declaró al diario Perú 21.

balotaje Perú Keiko Fujimori

Los candidatos

El balotaje enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) del partido Fuerza Popular, con Sánchez, de Juntos por el Perú y heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022. Es la cuarta vez que Fujimori, de 51 años, compite por la presidencia; en tanto, para Sánchez, de 57, es su primera postulación.

Roberto Sánchez balotaje Perú Keiko Fujimori

La UE vio observó “transparencia” durante la jornada electoral

Por otro lado, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea (UE) en Perú destacó la “transparencia” registrada durante la segunda vuelta electoral celebrada el pasado domingo.

En esa ocasión, más de 27 millones de peruanos fueron convocados a elegir al nuevo presidente del país, consigna la agencia de noticias Xinhua.

Durante la presentación de un informe preliminar, la jefa de la misión, la eurodiputada italiana Annalisa Corrado, aseguró que “la presencia de personeros de los partidos y observadores nacionales aportó transparencia al proceso”.

“La administración electoral estuvo adecuadamente preparada, y los observadores de la UE valoraron positivamente los procesos de votación y escrutinio”, indicó la funcionaria en rueda de prensa.

Aprovechó para instar a todas las organizaciones políticas de la nación sudamericana a esperar con paciencia la proclamación de los resultados definitivos, debido al estrecho margen existente entre ambos postulantes.

Según cifras oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), hasta el momento el candidato izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, lleva una ligera ventaja al registrar el 50,07 por ciento de los votos válidos (8.922.707 votos); mientras que la derechista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, concentra el 49,92 por ciento (8.896.677 votos).

La Misión de Observación Electoral de la UE permanece en el país andino desde finales de febrero. Desplegó para la jornada del pasado domingo a más de 150 especialistas procedentes de los 27 Estados miembros.

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