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Cuba: un sismo alcanzó 6,2 grados de magnitud

El fenómeno se percibió en diversas zonas de Cuba, Florida y México, sin víctimas fatales

9 de junio 2026 · 11:41hs
El fenómeno se percibió en diversas zonas de Cuba

El fenómeno se percibió en diversas zonas de Cuba, Florida y México, sin víctimas fatales
El fenómeno se percibió en diversas zonas de Cuba

El fenómeno se percibió en diversas zonas de Cuba, Florida y México, sin víctimas fatales

Un sismo de magnitud 6,2 se registró el lunes al noroeste de la provincia cubana de Pinar del Río y se percibió en varias zonas del occidente de Cuba, y no reportó víctimas ni daños materiales.

El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais) informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 14 (hora local) y ubicó el epicentro frente a la costa norte, a una profundidad de 10 kilómetros y a unos 100 kilómetros al noroeste del municipio de Mantua, en el extremo occidental de Cuba, según la información de Xinhua.

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Se trata del sexto sismo perceptible registrado en Cuba en lo que va del año. Además, el fenómeno se percibió en diversas zonas de Cuba, Florida y México, según reportaron medios internacionales.

El Cenais señaló que recibió reportes de perceptibilidad en localidades de las provincias de Pinar del Río, La Habana, Artemisa, Mayabeque y Matanzas, además del municipio especial de la Isla de la Juventud, territorios todos de la parte oeste del país.

La televisora pública Canal Caribe informó que las autoridades de Pinar del Río no habían reportado daños materiales, aunque "aún es información preliminar".

Cuba Sismo Terremoto
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