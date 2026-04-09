Designaron a tres árbitros argentinos para la Copa del Mundo 2026

Facundo Tello, Darío Herrera y Falcón Pérez serán los árbitros argentinos que actuarán en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Copa del Mundo 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá contará con la presencia de tres árbitros argentinos. Los jueces designados para la cita ecuménica fueron Yael Falcón Pérez, Darío Herrerera y Facundo Tello.

De esta manera, por primera vez en la historia, tres jueces principales argentinos participarán de un Mundial. Junto con Brasil (también viajarán tres jueces), rompen un récord en cantidad de colegiados.

Con experiencia en una Copa del Mundo

Está será la segunda experiencia de Tello en una Copa del Mundo. El juez dirigió tres encuentros en Qatar 2022, entre ellos el cruce de Cuartos de Final entre Marruecos y Portugal, que terminó con triunfo africano. En la instancia de Fase de Grupos, dirigió Suiza-Camerún y Portugal-Corea del Sur.

Por su parte, Falcón Pérez y Herrera tendrán su primer contacto en un torneo de esta naturaleza. Si bien Yael dirigió el último Mundial de Clubes junto con Tello, tendrá la primera oportunidad al máximo nivel de Selecciones.

Otros representantes argentinos en el Mundial 2026

La delegación argentina designada para dirigir en el Mundial 2026 tiene a Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro como asistentes y Hernán Mastrángelo en el VAR.