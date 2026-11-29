El paranaense Exequiel Bastidas fue segundo en la final de Viedma y no pudo supepar al mendocino que fue el ganador y luego campeón.

Tomás Vitar cerró una temporada inolvidable en el Turismo Nacional Clase 2. El piloto mendocino se consagró campeón 2026 este domingo en el autódromo de Viedma, escenario del Premio Coronación, donde consiguió su quinta victoria del año y la tercera consecutiva, para quedarse con el título de la categoría.

La consagración tuvo un sabor especial para el joven de 22 años, quien meses atrás había anunciado su salida del campeonato por cuestiones presupuestarias. Luego de la sexta fecha, cuando lideraba las posiciones, Vitar había decidido abandonar la categoría. Sin embargo, apenas cuatro meses y seis días después, regresó para completar una campaña extraordinaria y quedarse con la corona.

El representante de Mendoza fue imbatible durante todo el fin de semana en el circuito rionegrino de 4.118 metros, que recibió la 12ª y última fecha del calendario. En la final, dominó de punta a punta y construyó una diferencia importante durante las primeras 11 vueltas, que le permitió administrar la carrera tras la única reanudación.

La gran labor de Bastidas

En ese momento, Exequiel Bastidas (Toyota Yaris), quien había largado desde la séptima posición y avanzó hasta el segundo lugar, intentó acercarse, pero no encontró posibilidades concretas de disputar la victoria.

Vitar cruzó la bandera a cuadros con una diferencia de 2s452 sobre el paranaense, quien volvió a protagonizar una destacada actuación y cerró el campeonato como subcampeón, a 16 puntos del ganador.

“No tuve mucho para hacer, llegué con el coche muy desgastado. Él tuvo un auto muy bueno y lo supo aprovechar. Tomás (Vitar) hizo las cosas muy bien y en las últimas tres fechas fue superior”, expresó Bastidas en AM590 Continental y Campeones Radio, tras la competencia.

El entrerriano alcanzó su séptimo podio de la temporada, una marca que ningún otro piloto logró en el campeonato 2026.

Detrás de Vitar y Bastidas, cuatro representantes de Peugeot completaron los principales puestos de la final. Martín Leston (Peugeot 208) se quedó con el último escalón del podio y alcanzó su cuarto top 3 del año. Gastón Iansa (Peugeot 208) terminó cuarto, mientras que Francisco Coltrinari (Peugeot 208), el otro piloto que llegó con chances matemáticas al Coronación, finalizó quinto y se ubicó tercero en el campeonato.

Un campeón que hizo historia

El título significó también un nuevo logro para Vitar, que festejó por segundo año consecutivo. En 2025 había conquistado la Clase 3 del Turismo Pista con un Renault Clio del MDS Racing, también con una victoria en la última fecha.

Ahora, en el TN Clase 2, le dio a Nissan su primer campeonato en la categoría, con el GR Competición, la estructura de Gabriel Rodríguez, y los motores de Esteban Pou. La misma combinación que utilizó su coterráneo Julián Santero para conquistar los títulos de Clase 3 en 2021 y 2025.

Además, Tomás emuló la victoria que su hermano Jorge Vitar había conseguido en el circuito de Viedma en 2017, completando un fin de semana perfecto para la familia mendocina.

El Premio Coronación terminó con festejo para Vitar y una temporada sobresaliente para Exequiel Bastidas, que sostuvo su protagonismo a lo largo del calendario, acumuló siete podios y terminó segundo en la clasificación general, consolidándose entre los grandes protagonistas de la Clase 2 del Turismo Nacional.