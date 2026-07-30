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En Córdoba, Vélez se lo dio vuelta al Talleres de Sampaoli

Con goles de Rodrigo Aliendro, Thiago Silvero y Diego Valdes, Vélez derrotó 3-1 a Talleres, que había comenzado arriba tras el tanto de Ronaldo Martínez.

30 de julio 2026 · 21:12hs
En Córdoba

En Córdoba, Vélez se lo dio vuelta al Talleres de Sampaoli.

Vélez derrotó 3-1 a Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. Fue el primer partido de Jorge Sampaoli al frente de la T en condición de local. Lo ganaba el local con gol de Ronaldo Martínez. Sin embargo, la visita lo dio vuelta a través de Rodrigo Aliendro, Thiago Silvero y Diego Valdes.

Primer tiempo

En un encuentro de trámite intenso en los primeros minutos, la T fue más que el Fortín y se arrimó al área rival. Antes de que se cumpla la media hora Timoteo Chamorro asistió a Ronaldo Martínez, quien abrió el marcador.

Tobías Andrada sería el séptimo refuerzo de River.

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Vélez festejó gracias al gol de Manuel Lanzini

Vélez festejó gracias al gol de Manuel Lanzini

Sin embargo, Vélez encontró el empate en su única llegada. Antes de irse al descanso, un centro desde la izquierda de Elías Gómez fue conectado de cabeza por Rodrigo Aliendro.

Segundo tiempo

En el complemento se vio otro juego de Vélez, entonado por el empate parcial. Talleres se quedó y el conjunto visitante se aproximó.

A falta de 11 minutos, el Fortín dio vuelta el marcador con un tiro de esquina ejecutado por Lucas Robertone y Thiago Silvero le ganó a Federico Fattori para firmar el segundo.

En el cierre Vélez liquidó el encuentro con una contra letal en la que Thiago Aguirre llegó al fondo y asistió a Diego Valdes que de primera mandó la pelota adentro del arco.

Vélez lo ganó en Córdoba

En Córdoba, Vélez se lo dio vuelta al Talleres de Sampaoli.

En Córdoba, Vélez se lo dio vuelta al Talleres de Sampaoli.

Con este triunfo Vélez lidera la Zona A con 6 puntos y Talleres se ubica penúltimo, sin unidades.

En la próxima fecha los dos conjuntos jugarán este lunes a las 19. Talleres visitará a Platense y Vélez recibirá a Independiente.

Vélez Talleres Córdoba Sampaoli
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