En el José Amalfitani, Vélez derrotó 1-0 a Instituto de Córdoba y comenzó con el pie derecho el inicio del Torneo Clausura. El gol fue de Lanzini.

Vélez derrotó 1-0 a Instituto de Córdoba con un gol de Manuel Lanzini sobre el cierre del primer tiempo y sumó sus primeros tres puntos del campeonato. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto mostró solidez defensiva, manejó los tiempos del encuentro y justificó el triunfo frente a un rival que nunca encontró respuestas.

El Fortín asumió el protagonismo desde el inicio, con una presión alta y una circulación de pelota que le permitió instalarse en campo rival. Instituto apostó por un planteo más conservador, intentando aprovechar algún contraataque, aunque le costó generar peligro sobre el arco defendido por el conjunto de Liniers.

Con el correr de los minutos, Vélez comenzó a encontrar espacios por las bandas y generó las situaciones más claras. La Gloria respondió con orden defensivo y sostuvo el empate durante buena parte de la primera etapa, aunque sufrió cada vez que el local aceleró en los últimos metros.

Cuando parecía que ambos equipos se iban al descanso sin diferencias, apareció Manuel Lanzini. El experimentado mediocampista capitalizó una de las últimas acciones ofensivas del primer tiempo y rompió el cero para desatar el festejo de los hinchas velezanos. Ese tanto terminó siendo decisivo para inclinar el desarrollo del encuentro.

Vélez festejó gracias al gol de Manuel Lanzini

Vélez festejó gracias al gol de Manuel Lanzini

En el complemento, Instituto adelantó sus líneas con la obligación de buscar el empate. Sin embargo, le faltó claridad para inquietar a la defensa local. Vélez, por su parte, administró la ventaja con inteligencia, mantuvo el orden táctico y buscó ampliar la diferencia aprovechando los espacios que dejaba su rival.

El conjunto cordobés intentó reaccionar con modificaciones desde el banco, pero chocó una y otra vez con la firmeza defensiva del Fortín, que prácticamente no pasó sobresaltos en los minutos finales. Los dirigidos por Barros Schelotto controlaron el desarrollo, evitaron que Instituto generara situaciones de riesgo y terminaron celebrando una victoria trabajada.

Instituto intentó reaccionar en los minutos finales con más empuje que claridad, pero se encontró con una defensa firme y un arquero seguro que respondió cuando fue exigido. Vélez administró la ventaja con inteligencia, manejó los tiempos del encuentro y casi amplía la diferencia en una contra que no logró definir con precisión.

Con este triunfo, Vélez inició el Clausura con una sonrisa y dejó buenas sensaciones tanto por su funcionamiento colectivo como por la seguridad mostrada en defensa. Instituto, en cambio, deberá corregir la falta de profundidad exhibida en su estreno si pretende recuperarse rápidamente en las próximas jornadas del campeonato.